"Мне повезло": 100-летняя женщина отпраздновала только 25-й свой день рождения (видео)

Мэри Форсайт рассказала, что всегда была довольна датой своего рождения и отмечала этот день, когда хотела.

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В США 100-летняя Мэри Леа Форсайт из Оклахомы 29 февраля отметила только 25-й свой день рождения. Женщина родилась в дополнительный день, который бывает раз в 4 года. Об этом пишет ABC News.

Мэри Форсайт была добавлена в список столетних жителей Оклахомы, а представители городского совета Сэнд-Спрингс вручили американке почетный документ, в котором отмечалось, что она достигла 100-летнего возраста. Однако сама Форсайт отмечает, что ее день рождения 29 февраля и по сути ей только 25 лет.

Мэри говорит, что невисокосные годы были поводом для того, чтобы устраивать вечеринки по случаю дня рождения в любой из дней.

"Я всегда считала, что мне повезло. Это было так весело. Мы праздновали, когда хотели", — сказала Форсайт.

Форсайт, мать двоих детей, бабушка пятерых внуков и прабабушка 11 правнуков, отпраздновала свой 25-й день рождения в четверг, 29 февраля, большой вечеринкой в местной церкви.

"Пожалуйста, никаких подарков. Я не хочу ничего хранить", — сказала она.

Пенсионерка родилась, выросла и прожила свою жизнь в Сэнд-Спрингс. По ее словам, она любит слушать музыку и читать Библию.

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