Грабитель банкоматов снял штаны с охранника во время ограбления (видео)

Преступник угрожал мужчине оружием, после чего скрылся с неопределенной суммой денег.

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1 марта в США случилось курьезное ограбление. По словам полиции, в Далласе, штат Техас, был ограблен под дулом пистолета охранник компании Brinks, которого заставили снять штаны во время нападения. Об этом пишет FOX News.

Подозреваемый вышел из черного автомобиля Chevrolet Malibu в 09:45 утра и напал на мужчину у банкомата Chase Bank, говорится в заявлении департамента полиции Ирвинга.

На видео, полученном американским телеканалом, видно, как мужчина лежит на земле, а предполагаемый грабитель снимает с него штаны, чтобы он не смог убежать или нанести ответный удар.

Подозреваемый был одет в серый свитер с капюшоном, толстовку, солнцезащитные очки, кепку и бандану Фото: FOX News

По словам сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый скрылся с неопределенной суммой денег.

На снимках, опубликованных полицией, подозреваемый был одет в серый свитер с капюшоном, толстовку, солнцезащитные очки, кепку и бандану.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина подслушивал звонки жены и заработал почти $2 млн. Тайлер Лаудон использовал ситуацию с удаленной работы своей супруги для получения преимуществ на фондовом рынке. Его возлюбленная подала на развод, а сам он должен выплатить огромный штраф.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.