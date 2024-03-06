Хуже уже не может быть: выигрыш $100 тысяч в лотерею стал "проклятием" для дедушки

Мужчина пытался обжаловать решение чиновников, однако его апелляция была отклонена. Теперь он не знает, как жить дальше.

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76-летний Дэниел Миллар из Матервелла, что в Шотландии, сорвал джекпот в размере более 100 тысяч долларов в сентябре 2017 года, однако выигрыш стал для него настоящим проклятием. Об этом пишет издание The Sun.

Пенсионер не сообщил Департамент труда и пенсионного обеспечения (DWP) о своем выигрыше, хотя на тот момент получал ряд государственных льгот, в частности пособие по безработице, жилищную субсидию и скидку на коммунальный налог. Как выяснилось позже, это была роковая ошибка.

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"Я не знал, что нужно сообщать DWP о выигрыше, поэтому потратил все деньги: часть отдал двум сыновьям и дочери, оплатил два семейных отпуска, сделал ремонт в доме и купил новую одежду для себя и жены", — объясняет пенсионер.

Всего за два месяца Миллар "спустил" весь джекпот, а уже в декабре получил письмо от DWP с просьбой о встрече, во время которой выяснилось, что налоговая уже сообщила о неожиданном появлении 100 тысяч долларов на его счету. Именно поэтому Дэниел потерял право на любую государственную помощь.

"Единственный мой доход сейчас — это пенсия и личная выплата в размере 350 фунтов в месяц. Поскольку я должен платить полную арендную плату и коммунальный налог, почти не остается денег на жизнь", — жалуется мужчина.

Его жена Бриджит также получает очень мало — всего 62 фунта в неделю.

"Ей приходится откладывать эти деньги, чтобы оплачивать счета, в частности газ, электричество и телефон", — добавляет Миллар.

Всего за два месяца Миллар профукал весь джекпот, а уже в декабре получил письмо от DWP с просьбой о встрече. Фото: Mirrorpix

Супруги пытались обжаловать решение DWP, однако их апелляция была отклонена.

"В документах они пишут об изменении обстоятельств, но не уточняют, что это значит. Мы просто не знаем, что нам делать", — разводит руками жена пенсионера.

Напомним, ранее Фокус писал о группе учителей одной из средних школ в городе Флоренс, которые коллективно выиграли в лотерею Powerball 1 миллион долларов. Перед тем, как забрать джекпот, они хранили счастливый билет в учебнике по математике, ведь "туда никто никогда не заглядывает".

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