Гірше уже не може бути: виграш $100 тисяч у лотерею став "прокляттям" для дідуся

Чоловік намагався оскаржити рішення чиновників, проте його апеляція була відхилена. Тепер він не знає, як жити далі.

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76-річний Деніел Міллар з Матервелла, що в Шотландії, зірвав джекпот у розмірі понад 100 тисяч доларів у вересні 2017 року, однак виграш став для нього справжнім прокляттям. Про це пише видання The Sun.

Пенсіонер не повідомив Департамент праці та пенсійного забезпечення (DWP) про свій виграш, хоча на той момент отримував низку державних пільг, зокрема допомогу по безробіттю, житлову субсидію та знижку на комунальний податок. Як з’ясувалось пізніше, це була фатальна помилка.

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"Я не знав, що потрібно повідомляти DWP про виграш, тому витратив усі гроші: частину віддав двом синам і дочці, оплатив дві сімейні відпустки, зробив ремонт у будинку й купив новий одяг для себе та дружини", – пояснює пенсіонер.

Усього за два місяці Міллар "спустив" весь джекпот, а вже у грудні отримав листа від DWP з проханням про зустріч, під час якої з'ясувалося, що податкова вже повідомила про несподівану появу 100 тисяч доларів на його рахунку. Саме тому Деніел втратив право на будь-яку державну допомогу.

"Єдиний мій дохід зараз – це пенсія й особиста виплата у розмірі 350 фунтів на місяць. Оскільки я маю сплачувати повну орендну плату та комунальний податок, майже не залишається коштів на життя", – скаржиться чоловік.

Його дружина Бріджит також отримує дуже мало – лише 62 фунти на тиждень.

"Їй доводиться відкладати ці гроші, щоб оплачувати рахунки, зокрема газ, електрику і телефон", – додає Міллар.

Усього за два місяці Міллар розтринькав весь джекпот, а вже у грудні отримав листа від DWP з проханням про зустріч. Фото: Mirrorpix

Подружжя намагалося оскаржити рішення DWP, проте їхня апеляція була відхилена.

"У документах вони пишуть про зміну обставин, але не уточнюють, що це означає. Ми просто не знаємо, що нам робити", – розводить руками дружина пенсіонера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про групу вчителів однієї із середніх шкіл у місті Флоренс, які колективно виграли в лотерею Powerball 1 мільйон доларів. Перед тим, як забрати джекпот, вони зберігали щасливий білет у підручнику з математики, бо "туди ніхто ніколи не заглядає".

Також ми розповідали про колишнього антиквара Майка Антонуччі, який виграв у лотерею 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (136 млн грн), але витратив усе своє багатство на розгульне життя і щедрі подарунки.