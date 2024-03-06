Залез в трусы и укусил: турист нашел скорпиона в постели роскошного отеля (фото)

Перед отъездом мужчина успел сфотографировать своего обидчика. В будущем отснятые кадры могут стать доказательством в судебном иске против курорта.

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Отпуск в роскошном отеле Лас-Вегаса (США) превратился в "страшный сон" для американца Майкла Фарчи. Турист утверждает, что проснулся в постели роскошного отеля The Venetian от укуса скорпиона, который залез ему в нижнее белье. Подробнее о скандале пишет издание The Mirror.

После этого досадного инцидента Фарчи вместе со своей семьей выехал из отеля раньше, чем было запланировано. Перед отъездом мужчина успел сфотографировать своего обидчика. В будущем отснятые кадры могут стать доказательством в судебном иске против курорта.

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"Я просто почувствовал, что кто-то ударил меня ножом ниже пояса. Это было похоже на острое стекло или нож. Пошел в уборную и увидел скорпиона, который висел на моих трусах. Все были в шоке, никто не верил — даже я", — вспоминает тот травматический опыт американец.

По словам пострадавшего, средняя стоимость проживания в The Venetian составляет около 400 долларов в сутки, но отель не выставил счет за номер в ночь инцидента.

"Когда вы заселяетесь в отель, то ожидаете, что будете в безопасности. Я уверен, что The Venetian, как и каждое крупное заведение, имеет свою политику и процедуры, чтобы избежать подобных случаев. Однако одно дело иметь политику и процедуры, а другое — убедиться, что они соблюдаются", — заявил адвокат Брайан Вираг.

Перед отъездом мужчина успел сфотографировать своего обидчика. В будущем отснятые кадры могут стать доказательством в судебном иске против курорта. Фото: Google Maps Перед отъездом мужчина успел сфотографировать своего обидчика. В будущем отснятые кадры могут стать доказательством в судебном иске против курорта.

В ответ на обвинения от постояльцев представители The Venetian заверили, что на курорте придерживаются всех инструкций.

"Мы можем подтвердить, что так было и в этом случае", — отметили они.

Напомним, ранее Фокус писал, как отпуск стоимостью около 3,5 тысячи евро, которого семейство из Эдинбурга (Шотландия) ждало в течение трех лет, неожиданно превратился в сплошной "черный день". Мать двоих детей забронировала пакетный тур для всей своей семьи на остров Тенерифе, однако не учла одну существенную деталь.

Кроме того, мы рассказывали о 58-летнем водителе автобуса Марке Гарланде, который во время авиаперелета из Лондона в Бангкок (Таиланд) встретил свою абсолютно идентичную копию. Оба пассажира решили поехать в отпуск в Таиланд примерно на одинаковый срок, однако совпадения на этом не завершились — во время посадки путешественники обнаружили, что сидят рядом друг с другом.