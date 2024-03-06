Экономит время и деньги: женщина показала "секретную" кнопку в стиральной машине (видео)

Ролик с лайфхаком хозяйки собрал почти 100 тысяч просмотров в TikTok. Однако мнения ее подписчиков разделились: одни говорят, что уже давно пользуются такой функцией, а другие предостерегают от подобных экспериментов.

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Энтузиастка в сфере уборки Хейзел Маккинни из компании Wee Scotty Cleaners рассказала, что в стиральных машинках есть секретная кнопка, которая позволяет стирать дома вещи с пометкой "только для химчистки". Об этом лайфхаке она рассказала на своей странице в TikTok.

Дело в том, что некоторые ткани маркируются для химчистки, поскольку они могут "садиться" или деформироваться при обычной стирке горячей водой или при высоких оборотах отжима. Но современные машинки имеют деликатные режимы, которые позволяют безопасно очищать такую одежду.

Хейзел загружает одежду в стиральную машинку, а затем включает режим деликатной стирки при 40°C и 800 оборотах. По словам женщины, после этого даже костюм-тройка выглядит превосходно. Единственное, что остается — после окончания цикла немного отпарить вещь в теплом помещении.

Видео хозяйки с лайфхаком собрало почти 100 тысяч просмотров. Однако мнения ее подписчиков разделились: одни говорят, что уже давно пользуются такой функцией, а другие предостерегают от подобных экспериментов.

"Я делаю это уже много лет и не пользуюсь услугами химчистки"

"Использую деликатный режим для всей своей одежды"

"Это подходит для многих костюмов, но будьте осторожны, чтобы не постирать шерсть! Потому что подкладка может отделиться после слишком частой стирки"

К слову, эксперты рекомендуют все же отдавать в химчистку одежду из кожи, замши, изделия с бисером или пайетками, а также некоторые виды шелка, шерсти и бархата. Однако для большинства вещей с пометкой "химчистка" на этикетке деликатный режим на самом деле может стать бюджетной альтернативой.

Напомним, ранее блогерша Мэри показала секретную кнопку в автомобиле, о которой должны знать все без исключения водители. Полезным лайфаком девушка поделилась на своей странице в TikTok, где за ней следят более 220 тысяч человек.

Кроме того, Фокус писал о 44-летней британке Салли Ньюолл-Сандерсон, которая столкнулась со странной проблемой, когда ее ноутбук вдруг перестал подключаться к интернету. В течение нескольких дней женщина пыталась выяснить причину, перезагружая устройство, удаляя программы и звоня своему провайдеру, но безрезультатно. Лишь впоследствии она узнала об истинной причине сбоев.