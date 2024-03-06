Слишком много роскоши: критику не понравилась люксовая яхта таинственного миллиардера

Судно Leona стоит около 50 миллионов фунтов стерлингов. В его интерьере использованы вещи гламурного итальянского модельера Роберто Кавалли.

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Блогер и эксперт по элитной недвижимости Энес Йилмазер раскритиковал роскошную яхту Leona. До этого создатели корабля из Bilgin Yacht показали несколько видео снятых на борту судна, которое принадлежит таинственному миллиардеру.

На роскошной суперяхте, принадлежащей таинственному миллиардеру, есть мраморный крытый бассейн и греческие водные объекты, кинозал, костровая яма и даже аквариум.

Яхта Leona, принадлежащая таинственному миллиардеру, стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов, была спроектирована турецким производителем яхт Bilgin, а в ее интерьере использованы вещи гламурного итальянского модельера Роберто Кавалли. Длинна корабля составляет 263 фута (80 метров), а само судно украшено шикарными, блестящими интерьерами, которые пришлись не по вкусу многим критикам.

Яхта стоит около 50 миллионов фунтов Фото: Bilgin Yacht

Дизайн бассейна, расположенного в "пляжном клубе" яхты, был разработан неизвестным владельцем корабля и, мягко говоря, отличается показной роскошью. Он выложен из мрамора и окружен греческими статуями, из которых бежит вода. Роскошная зона отдыха и бар обставлены мебелью золотого цвета.

Владелец Leona также оборудовал кальянную, пиано-бар и кинозал с роскошным алым бархатом. Также на борту есть кострище и аквариум.

На судне есть крытый бассейн Фото: Bilgin Yacht Роскошная зона отдыха Фото: Bilgin Yacht

В интерьере использованы золото и мрамор, а также отражающие и мерцающие поверхности для еще большего блеска.

Владелец яхты обратился за созданием интерьеров к лондонской компании H2 Yacht Design, сообщает Boat International. Студия получила задание создать игриво богатый и многослойный интерьер. Джеймс Бермудес, директор по дизайну H2 Yacht Design, рассказал, что роскошные интерьеры были выполнены с использованием глянцевых лаков, оникса с подсветкой, фигурных деревянных элементов, золотых инкрустаций и роскошного текстиля.

"Мы быстро поняли, что клиент не реагирует положительно на сдержанный дизайн. Он требовал от нас смелости и громкости", — сказал он.

Зона отдыха и бар Фото: Bilgin Yacht Все обставлено дорогой мебелью Фото: Bilgin Yacht

Хотя, судя по всему, таинственный миллиардер получил интерьер своей мечты, но он пришелся по вкусу далеко не всем. Блогер и эксперт по элитной недвижимости Энес Йилмазер описал роскошный интерьер всего одним словом.

"Липкий", — сказал критик.

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