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Занадто багато розкоші: критику не сподобалася люксова яхта таємничого мільярдера

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Фото: Bilgin Yacht | Судно належить таємничому мільярдеру

Судно Leona коштує близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. У його інтер'єрі використані речі гламурного італійського модельєра Роберто Каваллі.

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Блогер і експерт з елітної нерухомості Енес Йілмазер розкритикував розкішну яхту Leona. До цього творці корабля з Bilgin Yacht показали кілька відео, знятих на борту судна, яке належить таємничому мільярдеру.

На розкішній суперяхті, що належить таємничому мільярдерові, є мармуровий критий басейн і грецькі водні об'єкти, кінозал, вогнищева яма і навіть акваріум.

Яхта Leona, що належить таємничому мільярдерові, вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів, була спроєктована турецьким виробником яхт Bilgin, а в її інтер'єрі використані речі гламурного італійського модельєра Роберто Каваллі. Довжина корабля становить 263 фути (80 метрів), а саме судно прикрашене шикарними, блискучими інтер'єрами, які припали не до смаку багатьом критикам.

Суперяхта, яхта, Leona, судно, корабель, люксова яхта, дорога яхта, багато розкоші, критий басейн, золото, дизайн, інтер'єр Fullscreen
Яхта коштує близько 50 мільйонів фунтів
Фото: Bilgin Yacht

Дизайн басейну, розташованого в "пляжному клубі" яхти, був розроблений невідомим власником корабля і, м'яко кажучи, вирізняється показною розкішшю. Він викладений з мармуру і оточений грецькими статуями, з яких біжить вода. Розкішна зона відпочинку і бар обставлені меблями золотого кольору.

Власник Leona також обладнав кальянну, піано-бар і кінозал із розкішним червоним оксамитом. Також на борту є вогнище і акваріум.

Суперяхта, яхта, Leona, судно, корабель, люксова яхта, дорога яхта, багато розкоші, критий басейн, золото, дизайн, інтер'єр Fullscreen
На судні є критий басейн
Фото: Bilgin Yacht
Суперяхта, яхта, Leona, судно, корабель, люксова яхта, дорога яхта, багато розкоші, критий басейн, золото, дизайн, інтер'єр Fullscreen
Розкішна зона відпочинку
Фото: Bilgin Yacht

В інтер'єрі використані золото і мармур, а також поверхні, що відбивають і мерехтять, для ще більшого блиску.

Власник яхти звернувся за створенням інтер'єрів до лондонської компанії H2 Yacht Design, повідомляє Boat International. Студія отримала завдання створити грайливо багатий і багатошаровий інтер'єр. Джеймс Бермудес, директор з дизайну H2 Yacht Design, розповів, що розкішні інтер'єри були виконані з використанням глянцевих лаків, онікса з підсвічуванням, фігурних дерев'яних елементів, золотих інкрустацій і розкішного текстилю.

"Ми швидко зрозуміли, що клієнт не реагує позитивно на стриманий дизайн. Він вимагав від нас сміливості та гучності", — сказав він.

Суперяхта, яхта, Leona, судно, корабель, люксова яхта, дорога яхта, багато розкоші, критий басейн, золото, дизайн, інтер'єр Fullscreen
Зона відпочинку та бар
Фото: Bilgin Yacht
Суперяхта, яхта, Leona, судно, корабель, люксова яхта, дорога яхта, багато розкоші, критий басейн, золото, дизайн, інтер'єр Fullscreen
Усе обставлено дорогими меблями
Фото: Bilgin Yacht

Хоча, судячи з усього, таємничий мільярдер отримав інтер'єр своєї мрії, але він припав до смаку далеко не всім. Блогер і експерт з елітної нерухомості Енес Йілмазер описав розкішний інтер'єр лише одним словом.

"Липкий", — сказав критик.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички й при цьому побачити світ.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.