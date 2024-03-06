Важная причина: стюардесса рассказала, почему они сидят на руках во время взлета и посадки

Хенни Лимм, работающая на борту самолета, делится в своих соцсетях важными советами для путешественников, в том числе секретами во время полетов.

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Пассажиры рейсов могли заметить, что стюардессы сидят в необычной позе во время взлета и посадки и на это есть важная причина. Хенни Лимм, которая работает бортпроводницей, рассказала об этом в одном из видео в TikTok.

Порой полеты могут быть нервными, но внимательные члены экипажа часто помогают встревоженным пассажирам чувствовать себя лучше. Одна из задач бортпроводников заключается в соблюдении порядка, стараясь сделать путешествие спокойным.

Хенни Лимм, работающая в филиппинской авиакомпании Cebu Pacific, отметила, что одним из ключевых шагов во время полета является то, что персонал сидит на руках. Она объяснила, почему стюардессы пристегиваются и сидят на руках при взлете и посадке. Она назвала это "позой скобы".

"Вы когда-нибудь задумывались, почему бортпроводники сидят именно так во время взлета и посадки? Это называется "позиция подтянутости" и подразумевает надежное пристегивание ремня безопасности, вертикальное положение, сидение на руках — ладони вверх, большие пальцы подтянуты, руки опущены. Ноги стоят ровно на полу. Цель — держать тело в жесткой позе, чтобы в случае незапланированного аварийного удара тело пострадало меньше. При этом движения тела ограничены, так что вероятность травмы в случае удара меньше", — сказала Хенни.

Стюардесса добавила, что в это время бортпроводники будут проходить "молчаливый разбор", который готовит их к чрезвычайным ситуациям и проводится при каждом взлете и посадке.

"Он включает в себя знание аварийного оборудования, находящегося на борту, работу дверей, подаваемые команды и любые визуальные подсказки за пределами самолета", — добавила она.

Хенни делится в своих соцсетях другими важными советами для путешественников, в том числе секретами во время полетов, а также отзывами о еде в разных странах. Девушка также рассказала, что обязуется поднимать тяжести в тренажерном зале, чтобы иметь возможность с легкостью поднимать багаж, оборудование для обеспечения безопасности и толкать тележки с едой во время полета.

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