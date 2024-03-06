Важлива причина: стюардеса розповіла, чому вони сидять на руках під час зльоту та посадки

Хенні Лімм, яка працює на борту літака, ділиться у своїх соцмережах важливими порадами для мандрівників, зокрема секретами під час польотів.

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Пасажири рейсів могли помітити, що стюардеси сидять у незвичній позі під час зльоту та посадки і на це є важлива причина. Хенні Лімм, яка працює бортпровідницею, розповіла про це в одному з відео в TikTok.

Часом польоти можуть бути нервовими, але уважні члени екіпажу часто допомагають стривоженим пасажирам почуватися краще. Одне із завдань бортпровідників полягає в дотриманні порядку, намагаючись зробити подорож спокійною.

Хенні Лімм, яка працює у філіппінській авіакомпанії Cebu Pacific, зазначила, що одним із ключових кроків під час польоту є те, що персонал сидить на руках. Вона пояснила, чому стюардеси пристібаються і сидять на руках під час зльоту і посадки. Вона назвала це "позою скоби".

"Ви коли-небудь замислювалися, чому бортпровідники сидять саме так під час зльоту і посадки? Це називається "позиція підтягнутості" і передбачає надійне пристібання ременя безпеки, вертикальне положення, сидіння на руках — долоні вгору, великі пальці підтягнуті, руки опущені. Ноги стоять рівно на підлозі. Мета — тримати тіло в жорсткій позі, щоб у разі незапланованого аварійного удару тіло постраждало менше. При цьому рухи тіла обмежені, тож імовірність травми в разі удару менша", — сказала Хенні.

Стюардеса додала, що в цей час бортпровідники проходитимуть "мовчазний розбір", який готує їх до надзвичайних ситуацій і проводиться під час кожного зльоту і посадки.

"Він охоплює знання аварійного обладнання, що знаходиться на борту, роботу дверей, команди, що подаються, і будь-які візуальні підказки за межами літака", — додала вона.

Хенні ділиться у своїх соцмережах іншими важливими порадами для мандрівників, зокрема секретами під час польотів, а також відгуками про їжу в різних країнах. Дівчина також розповіла, що зобов'язується підіймати важкі речі в тренажерному залі, щоб мати змогу з легкістю підіймати багаж, обладнання для забезпечення безпеки та штовхати візки з їжею під час польоту.

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