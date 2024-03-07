Рацию не выключил: женатого полицейского поймали на измене в разгар рабочего дня (фото)

Полицейский настаивает на своей невиновности, утверждая, что лишь подключался к Wi-Fi в доме любовницы.

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Женатый инспектор полиции Сассекса Даррен Лейн оказался в эпицентре громкого скандала из-за обвинений в грубом нарушении дисциплины и злоупотреблении служебным положением. Во время дисциплинарного слушания были раскрыты детали его интимных связей во время рабочего дня. Об этом пишет издание Daily Star.

Согласно материалам дела, инспектор Лейн, занимавший должность старшего офицера отдела розыска пропавших без вести, дважды посещал дом своей любовницы, вместо того, чтобы выполнять свою задачу. Мало того, во время одного из таких романтических визитов он оставил включенной служебную рацию, которая могла зафиксировать посторонние звуки.

Эта история тянется еще с 2018 года, когда Лейн познакомился с женщиной, которая сотрудничала с полицией как член благотворительной организации по поиску пропавших без вести. Сначала между ними завязалась дружба, но со временем отношения переросли во флирт и обмен интимными сообщениями.

Инспектор полиции Сассекса Даррен Лейн Фото: LinkedIn

В начале 2021 года романтические отношения пары достигли нового уровня: несколько раз в неделю Лейн наведывался в дом женщины на романтические свидания, а затем присылал ей откровенные фотографии и видео.

Полицейский настаивает на своей невиновности, утверждая, что лишь подключался со своего ноутбука к Wi-Fi в доме любовницы и выполнял там свою работу. Вместе с тем он признал интрижку, объясняя ее проблемами в браке.

"Мой брак тогда переживал не лучшие времена. Это было единственное место, где я получал внимание, заботу, любовь", — признался он.

Лейн категорически отрицает обвинения в злоупотреблении служебным положением и сексуальных контактах во время работы.

"Я никогда не занимался сексом на службе. Моя работа означает для меня все, кроме моей семьи. К сожалению, был наивным, работая по этому адресу", — говорит правоохранитель.

Лейн категорически отрицает обвинения в злоупотреблении служебным положением и сексуальных контактах во время работы Фото: Pinterest Лейн категорически отрицает обвинения в злоупотреблении служебным положением и сексуальных контактах во время работы Фото: Pinterest

Скандал вышел на новый уровень, когда любовница Лейна позвонила его жене, которая также работала в полиции, и рассказала об их романе. Именно это стало катализатором для разглашения факта измены и дальнейшего расследования.

Если обвинения будут доказаны, мужчину могут уволить из органов внутренних дел.

Напомним, ранее Фокус писал, что свадьба в Китае закончилась грандиозным скандалом: жених отомстил неверной возлюбленной, публично продемонстрировав видео, на котором она изменяет ему с мужем своей беременной сестры.

Кроме того, экоактивистка Лиза Уилсон из Лондона шесть лет состояла в отношениях с полицейским под прикрытием Марком Стоуном (это его вымышленное имя), пока не узнала ужасную правду.