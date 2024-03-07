Увидела дешевый подарок: невеста закатила истерику во время свадебной церемонии

Девушке не понравилось недорогое столовое серебро, которое подарил ей ее брат вместе с друзьями. Их родители и муж сестры теперь называют парня "ничтожеством".

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Невеста разозлилась на своего 19-летнего брата и его друзей из колледжа за то, что они купили ей "дешевый" свадебный подарок. Группа молодых людей подарила ей столовое серебро на общую сумму около 200 долларов, а также еще 300 долларов наличными. Об этом рассказал сам брат невесты на популярном форуме Reddit.

По его словам, его сестра открыла подарок и слишком резко выразила свое недовольство.

"Моя сестра теперь закатывает истерику по поводу того, какие мои друзья дешевки. Столовое серебро было не таким уж и дорогим, и что им должно быть стыдно за такой дешевый подарок. По ее словам, когда тебя приглашают на свадьбу, ты должен дарить большой дорогой подарок. Если это не так, то ты не уважаешь пару, которая пригласила тебя на свою свадьбу", — написал парень в своем посте.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Автор темы объяснил, что большинство его друзей являются студентами колледжа, либо временно безработные, либо работающие неполный рабочий день. Они объединили почти все свои ресурсы, чтобы достойный подарок.

"Я сказал ей, что при таком раскладе она не имеет права ни на хороший, ни на дорогой подарок. Она знала, что моя группа друзей состоит из разорившихся студентов колледжа, так что она не имеет права ожидать многого", — добавил брат.

Он также добавил, что его родители и муж сестры теперь называют его "ничтожеством" за то, что парень не предупредил своих друзей. Многие пользователи форума решили стать на сторону брата невесты и поддержали молодого человека:

"Ваша сестра на самом деле немного глупая. Ваши друзья были щедры, особенно учитывая их статус студентов. В этой культуре дорогие свадебные подарки не являются платой за присутствие; предполагается, что приглашение — это знак дружбы, а не жадности";

"Очевидно, у вашей сестры есть свои собственные, уникальные мотивы";

"Вы все учитесь в колледже и имеете практически нулевой доход. Я бы не ожидала ничего, кроме красивой открытки".

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