Поражает воображение: люди только сейчас понимают, почему коробки для пиццы квадратные

Причин такой упаковки сразу несколько. Об одной из них рассказал создатель контента, который часто делится интересными фактами.

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Многие люди любят пиццу и многим из них наверняка было интересно почему коробки квадратные, если она круглая. Пользователь TikTok с никнеймом @FactBuddy рассказал о том, почему упаковка не повторяет форму блюда.

Пиццу на вынос всегда кладут в квадратную коробку. Это стало настолько привычным, что многие люди даже не задумываются о причинах. Однако один пользователь TikTok раскрыл практически все, что нужно было знать.

"Наконец-то раскрыта причина, по которой коробки для пиццы квадратные, а не круглые. Вы когда-нибудь задумывались, почему именно так? Пицца ведь круглая, так разве коробки не должны быть тоже круглыми? На самом деле они уже разрабатываются уже более 15 лет. Но пиццерии, как правило, не любят их использовать", — рассказывает голос за кадром.

Однако главной причиной стало не это. В видеоролике, который просмотрели сотни людей, объясняется, что делать стандартную упаковку гораздо дешевле.

"Видите ли, в круглых коробках используется несколько кусков картона, и их трудно складывать. Квадратные же дешевле в производстве и требуют всего одного листа картона", — отметили в ролике.

Многие люди были удивлены простым и логичным объяснением.

"Коробка для пиццы квадратная, пицца круглая, но потом разрезается на треугольники", "Ваши видео — это симфония воображения, которая оставляет нас вдохновленными и пораженными", — писали они.

Пользователь TikTok FactBuddy часто делится интересными фактами. Его аудитория насчитывает 26 тысяч подписчиков, которым нравится узнать забавные и полезные факты.

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