Вражає уяву: люди тільки зараз розуміють, чому коробки для піци квадратні

Причин такої упаковки одразу кілька. Про одну з них розповів творець контенту, який часто ділиться цікавими фактами.

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Багато людей люблять піцу і багатьом з них напевно було цікаво чому коробки квадратні, якщо вона кругла. Користувач TikTok з нікнеймом @FactBuddy розповів про те, чому упаковка не повторює форму страви.

Піцу на винос завжди кладуть у квадратну коробку. Це стало настільки звичним, що багато людей навіть не замислюються про причини. Однак один користувач TikTok розкрив практично все, що потрібно було знати.

"Нарешті розкрито причину, через яку коробки для піци квадратні, а не круглі. Ви коли-небудь замислювалися, чому саме так? Адже піца кругла, то хіба коробки не мають бути теж круглими? Насправді вони вже розробляються вже понад 15 років. Але піцерії, як правило, не люблять їх використовувати", — розповідає голос за кадром.

Однак головною причиною стало не це. У відеоролику, який переглянули сотні людей, пояснюється, що робити стандартну упаковку набагато дешевше.

"Річ у тім, у круглих коробках використовується кілька шматків картону, і їх важко складати. Квадратні ж дешевші у виробництві та потребують лише одного аркуша картону", — зазначили в ролику.

Багато людей були здивовані простим і логічним поясненням.

"Коробка для піци квадратна, піца кругла, але потім розрізається на трикутники", "Ваші відео — це симфонія уяви, що залишає нас натхненними й враженими", — писали вони.

Користувач TikTok FactBuddy часто ділиться цікавими фактами. Його аудиторія налічує 26 тисяч підписників, яким подобається дізнаватися кумедні та корисні факти.

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