Мужчина прикоснулся к "черной массе" в дереве, которая оказалась огромным гнездом пауков

Гектор Апарисио показал, как по его рукам разбежалось множество крошечных насекомых. Многие пользователи соцсетей были напуганы увиденным.

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Гектор Апарисио гулял в лесу в Мексике и прикоснулся к "черной массе" в дереве, которая оказалась огромным гнездом пауков. Об этом исследователь и блогер рассказал в своем TikTok.

Мужчина заснял момент, когда по его рукам разбежалось множество крошечных насекомых. Блогер поделился в социальных сетях жутким роликом после того, как по ошибке попытался схватить странную "черную массу" внутри дерева.

Парень гулял в лесу, когда наткнулся на дерево необычного вида, на стволе которого была странная шишка черного цвета. Он подошел поближе и в конце концов решил прикоснуться, чтобы понять, что же это на самом деле. Гектор не ожидал, что "черная масса" окажется гигантским паучьим гнездом.

Многие пользователи соцсетей были напуганы увиденным Фото: TikTok

Он заснял момент, когда по его рукам и ладоням расползается множество крошечных пауков. К счастью, хотя насекомые и выглядят устрашающе, на самом деле они совсем не опасны. Однако многие пользователи TikTok были напуганы.

"О нет", "У меня арахнофобия, и я с ней не справляюсь", "Кто-нибудь еще чувствует себя так, будто они бегают по вашему телу?", "Эти пауки ничего не делают, но они очень грязные", — писали они.

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