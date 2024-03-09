Чоловік доторкнувся до "чорної маси" в дереві, яка виявилася величезним гніздом павуків

Гектор Апарісіо показав, як по його руках розбіглося безліч крихітних комах. Багато користувачів соцмереж були налякані побаченим.

Related video

Гектор Апарісіо гуляв у лісі в Мексиці й доторкнувся до "чорної маси" в дереві, яка виявилася величезним гніздом павуків. Про це дослідник і блогер розповів у своєму TikTok.

Чоловік зняв момент, коли по його руках розбіглося безліч крихітних комах. Блогер поділився в соціальних мережах моторошним роликом після того, як помилково спробував схопити дивну "чорну масу" всередині дерева.

Хлопець гуляв у лісі, коли натрапив на дерево незвичайного вигляду, на стовбурі якого була дивна шишка чорного кольору. Він підійшов ближче і врешті-решт вирішив доторкнутися, щоб зрозуміти, що ж це насправді. Гектор не очікував, що "чорна маса" виявиться гігантським гніздом павуків.

Багато користувачів соцмереж були налякані побаченим Фото: TikTok

Він зняв момент, коли по його руках і долонях розповзається безліч крихітних павуків. На щастя, хоча комахи й мають страхітливий вигляд, насправді вони зовсім не небезпечні. Однак багато користувачів TikTok були налякані.

"О ні", "У мене арахнофобія, і я з нею не справляюся", "Хто-небудь іще почувається так, ніби вони бігають по вашому тілу?", "Ці павуки нічого не роблять, але вони дуже брудні", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що туриста, який пірнув під воду, "накрила" тінь. Інші пасажири корабля подумали, що на чоловіка напала акула.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.