170-килограммовому тигру провели непростую операцию: рисковали все

Необычного хирургическое вмешательство потребовалось, когда животное где-то умудрилась надломать один из своих больших клыков. Возраст тигра серьезно осложнял операцию.

Related video

В зоопарке Марвелл, расположенном недалеко от Винчестера, в Великобритании амурский тигр по кличке Багай весом в 170 кг столкнулся с серьезной стоматологической проблемой, когда сотрудники зоопарка заметили, что один из его массивных зубов длиной 9 см сломан. Учитывая внушительный возраст Багая в 11 лет и существующие проблемы со здоровьем, решение о том, чтобы положить его под наркоз и вылечить зуб, было принято нелегко. Это было рискованное для всех предприятие, но необходимое для обеспечения благополучия здоровья тигра, пишет BBC.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В операции участвовала команда опытных ветеринаров под руководством доктора Элизе Саммерфилд-Смит. Команда стоматологов буквально с головой окунулась в решение проблемы и провела тщательное лечение корневого канала, чтобы спасти зуб Багая. Они удалили кариозную пульпу из зуба и запломбировали щель, предотвратив дальнейшее разрушение и восстановив функциональность зуба. Эта процедура была крайне важна, поскольку проведение подобной операции у большого и стареющего тигра было сопряжено с определенными трудностями и рисками, начиная от непредвиденной реакции организма на наркоз и заканчивая инфекцией, которая могла распространиться от зуба без лечения. К тому же никто не давал гарантии того, что внезапно очнувшись от наркоза Багай не навредит себе и окружающим.

Доктор Саммерфилд-Смит подчеркнула важность командной работы, общения и технического мастерства при проведении столь деликатной процедуры. Благодаря их усилиям Багай смог восстановиться после этого стоматологического испытания без осложнений и его здоровью, как и его зубам ничего не угрожает. Успешная операция не только облегчила дискомфорт Багая, но и показала приверженность зоопарка заботе о здоровье и уходе за своими обитателями.

Ранее Фокус писал о том, что пренебрежение гигиеной рта уменьшает размер мозга. Исследователи обнаружили, что плохая гигиена полости рта грозит уменьшением объема мозга и уменьшает умственные способности.

Также Фокус писал о том, как плохая гигиена рта привела к превращению языка мужчины в зеленое волосатое нечто. В медицинском случае, который можно принять за научную фантастику, зеленый и мохнатый язык дает нам уникальный урок помнить о важности гигиены полости рта.