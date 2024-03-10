170-кілограмовому тигру провели непросту операцію: ризикували всі

Незвичайне хірургічне втручання знадобилося, коли тварина десь примудрилася надламати одне зі своїх великих іклів. Вік тигра серйозно ускладнював операцію.

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У зоопарку "Марвелл", розташованому недалеко від Вінчестера у Великій Британії, амурський тигр на прізвисько Багай вагою 170 кг зіткнувся із серйозною стоматологічною проблемою, коли співробітники зоопарку помітили, що один із його масивних зубів завдовжки 9 см зламаний. Із огляду на значний вік Багая в 11 років і наявні проблеми зі здоров'ям, рішення про те, щоб покласти його під наркоз і вилікувати зуб, було ухвалено нелегко. Це був ризикований для всіх захід, але необхідне для забезпечення благополуччя здоров'я тигра, пише BBC.

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В операції брала участь команда досвідчених ветеринарів під керівництвом лікарки Елізе Саммерфілд-Сміт. Команда стоматологів буквально з головою занурилася в розв'язання проблеми та провела ретельне лікування кореневого каналу, щоб урятувати зуб Багая. Вони видалили каріозну пульпу із зуба та запломбували щілину, запобігши подальшому руйнуванню та відновивши функціональність зуба. Ця процедура була вкрай важлива, оскільки проведення подібної операції у великого та старого тигра було пов'язане з певними труднощами та ризиками, починаючи від непередбаченої реакції організму на наркоз і закінчуючи інфекцією, яка могла поширитися від зуба без лікування. До того ж ніхто не давав гарантії того, що, раптово прийшовши до тями від наркозу, Багай не зашкодить собі й оточенню.

Лікарка Саммерфілд-Сміт наголосила на важливості командної роботи, спілкування й технічної майстерності під час проведення такої делікатної процедури. Завдяки їхнім зусиллям Багай зміг відновитися після цього стоматологічного випробування без ускладнень, і його здоров'ю, як і його зубам, нічого не загрожує. Успішна операція не тільки полегшила дискомфорт Багая, а й засвідчила прихильність зоопарку до турботи про здоров'я і догляду за своїми мешканцями.

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