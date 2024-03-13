"Катастрофа": жители потратили $600 тысяч на защитные дамбы, которые разрушил один шторм

Встревоженные жители города рассказали, что дома на берегу океана принадлежат их семьям уже несколько поколений и сейчас они находятся в опасности.

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Сотни тысяч долларов были потрачены на защиту домов на пляже в Солсбери, штат Массачусетс, и потребовался всего один шторм, чтобы укрепления были разрушены, а жители вернулись к реальности. Об этом пишет NBC News.

Воскресный шторм, как и многие предыдущие, оказался дорогостоящим для пляжа Солсбери, но по другой причине. В четверг,7 марта, жители только что закончили доставку 15 000 тонн песка, заплатив за это 600 000 долларов из своего кармана. Всего через четыре дня половину песка смыло.

"От этого просто так не уйдешь, понимаете, о чем я? Как домовладельцы, мы как бы плюем на ветер. Это катастрофа", — заявил во вторник, 12 марта, Джо Росситто, житель Солсбери-Бич.

Но нашлись люди, которые увидели небольшую пользу, несмотря на то, что все их усилия оказались напрасными.

"Если бы мы не сделали эти дамбы, наша собственность была бы повреждена", — сказал Том Сааб.

Некоторые дома уже пострадали Фото: NBC News

Сааб и Росситто говорят, что это не так просто, как переезд. В обоих случаях дома на берегу океана принадлежали их семьям на протяжении нескольких поколений. Жители надеются, что государство поможет оплатить более постоянное решение.

"Жертвенный песок дает время, но не дает постоянства. Очевидно, что это был очень сложный год, мы не смогли опередить его, но нам нужно продолжать работать вместе и использовать все доступные инструменты", — сказал сенатор-республиканец из Массачусетса Брюс Тарр.

Жители планируют встретиться с местными и государственными чиновниками в сегодня, 13 марта, чтобы обсудить план дальнейших действий. По оценкам Тарра, этот план будет стоить не менее 1,5 миллиона долларов, и вопрос финансирования остается открытым.

"Когда вы засыпаете пляж песком, это не является постоянным решением, и это говорит о том, насколько сложны задачи, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь справиться с эрозией", — добавил чиновник.

Песок смыло водой Фото: NBC News

Поскольку сезон штормов продолжается до апреля, жители беспокоятся о следующем шторме и последующих.

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