Двери были заперты: женщине в Канаде пришлось рожать на скамейке возле больницы

Охранник через окно показал направление, куда нужно идти за неотложной помощью. Но в помещение людей не впустил. Его уже отстранили от работы.

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В канадском городе Драммондвилл (провинция Квебек) женщина родила на скамейке в парке из-за того, что рано утром основной вход больницы оказался заперт. Об этом пишет CBC.

Министр здравоохранения Кристиан Дюбе назвал произошедшее "неприемлемым".

Беременная женщина, ее муж и двухлетний сын пришли к главному входу больницы вместо того, чтобы идти в отделение неотложной помощи, которое находится несколько дальше, в пяти минутах ходьбы.

Охранник, находившийся внутри здания, заметил семью и рукой указал им направление, куда нужно было идти, но дверь не открыл. И только когда пациентка предупредила персонал на пятом этаже, две медсестры выбежали, чтобы помочь женщине, уже рожавшей на скамейке в парке.

В своем заявлении правительство Квебека сообщило, что проводится расследование, а охранник уже "отстранен от работы за то, что не смог оказать помощь в этой ситуации". Мужчина больше не сможет работать ни в одном из государственных учреждений.

В охранном агентстве Radar Sécurité, которое предоставляет услуги больнице, сообщили, что сотрудник неправильно оценил ситуацию. Он не заметил, что человек нуждается в помощи. Представители больницы извинились перед женщиной и ее семьей и приняли меры по разъяснению произошедшего.

Объяснили, что главный вход всегда запирается на ночь по соображениям безопасности, а также что пациенты могут общаться с персоналом через домофон.

Ко всему прочему, решили изменить указатели, чтобы на них было четко видно, куда идти, когда двери заперты.

Напомним, что ночью во время обстрела Селидово Донецкой области погибли мать с ребенком и беременная женщина.

Также сообщалось, что в Канаде полиция советует жителям отдавать преступникам свои машины.