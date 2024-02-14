Обстрел Селидово: в результате атаки погибли мать с ребенком и беременная женщина (фото)

В результате попадания по больнице в Селидово получил ранения шестимесячный младенец, заявили в Донецкой областной прокуратуре. Среди жертв — девятилетний мальчик и нерожденный ребенок.

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В ночь на 14 февраля ВС РФ дважды обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате российского удара разрушен подъезд многоэтажки, погибли три человека, ранены 12. О деталях чрезвычайных событий рассказали в Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры.

Пресс-служба прокуратуры указывает, что россияне осуществили массированный ракетный обстрел дважды: первый — в 23:30 13 февраля ударили по жилому дому, второй — 1:00 14 февраля ударили по городской больнице.

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ВС РФ нанесли удары по Селидовому: повреждено более 50 домов, есть жертвы (фото)

Следствие очередного военного преступления РФ — разрушенный подъезд пятиэтажки. Обломки ранили пять человек, среди них дети в возрасте 7, 12 и 16 лет, которые проживали в доме. Шестой пострадавший — 52-летний мужчина, который проходил неподалеку.

Обстрел Селидово — разрушен подъезд дома Фото: Донецкая областная прокуратура

Жертвы полуночного удара находились в медицинском учреждении, говорится в сообщении прокуратуры. Погибла 38-летняя беременная, которая находилась в больнице на сохранении беременности, 36-летняя женщина, ее девятилетний сын. Получили ранения шесть граждан разного возраста: от удара РФ пострадали и шестимесячный младенец, и 76-летний посетитель.

Обстрел Селидово — дым над больницей Фото: Донецкая областная прокуратура

На фотографиях с места обстрела можно увидеть полностью разрушенный фрагмент больницы, выбитые окна, поврежденную крышу.

Обстрел Селидово — руины больницы Обстрел Селидово — разрушенное здание Обстрел Селидово — повреждении в результате удара ВС РФ

Прокуратура проводит досудебное расследование по факту российского удара по Селидовому. Расследование проходит в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса — нарушение законов и обычаев войны. Лица, ответственные за обстрел, могут получить наказание 10-15 лет заключения или пожизненное.

Обстрел Селидово — детали

Отметим, первые сообщения о российском обстреле Селидово появились в сети вечером 13 февраля. Представители городской военной администрации подтвердили попадание в жилой дом и опубликовали первые кадры с места удара.

Впоследствии стало известно о следующем обстреле, который произошел часом позже. ВС РФ запустили снаряды по местной больнице, где находились пациенты, врачи и посетители. Тогда стало известно о жертвах российского преступления — трех погибших.

Накануне, 13 февраля, прокремлевские СМИ заявили о якобы попадании по полигону, расположенному возле Селидово. Уверяли, что могли погибнуть до 1 500 украинских военных. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский опроверг публикации россиян: объяснил, что таким образом командование ВС РФ пытается скрыть собственные потери на поле боя.

Аналитики Института изучения войны исследовали месседжи в росСМИ и сделали вывод, что РФ действительно намеренно распространяет фейки. Среди возможных причин — попытка возмутить украинских граждан, которые должны были услышать о "значительных потерях".