Обстріл Селидового: внаслідок атаки загинули матір з дитиною та вагітна жінка (фото)

Внаслідок влучання по лікарні у Селидовому отримало поранення шестимісячне немовля, заявили у Донецькій обласній прокуратурі. Серед жертв — дев'ятирічний хлопчик та ненароджена дитина.

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В ніч на 14 лютого ЗС РФ двічі обстріляли місто Селидове у Донецькій області. Внаслідок російського удару зруйновано під'їзд багатоповерхівки, загинуло троє людей, поранено 12. Про деталі надзвичайних подій розповіли у Telegram-каналі Донецької обласної прокуратури.

Пресслужба прокуратури вказує, що росіяни здійснили масований ракетний обстріл двічі: перший — о 23:30 13 лютого вдарили по житловому будинку, другий — 1:00 14 лютого вдарили по міській лікарні.

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ЗС РФ завдали ударів по Селидовому: пошкоджено понад 50 будинків, є жертви (фото)

Наслідок чергового воєнного злочину РФ — зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки. Уламки поранили п'ятьох людей, серед них діти віком 7, 12 та 16 років, які проживали у будинку. Шостий постраждалий — 52-річний чоловік, який проходив неподалік.

Обстріл Селидового - зруйнований під'їзд будинку Фото: Донецька обласна прокуратура

Жертви опівнічного удару перебували у медичному закладі, ідеться у повідомленні прокуратури. Загинула 38-річна вагітна, яка перебувала у лікарні на зберіганні вагітності, 36-річна жінка, її дев'ятирічний син. Отримали поранення шестеро громадян різного віку: від удару РФ постраждали і шестимісячне немовля, і 76-річний відвідувач.

Обстріл Селидового - дим над лікарнею Фото: Донецька обласна прокуратура

На світлинах з місця обстрілу можна побачити повністю зруйнований фрагмент лікарні, вибиті вікна, пошкоджений дах.

Обстріл Селидового - руїни лікарні Обстріл Селидового - зруйнована будівля Обстріл Селидового - пошкодженні внаслідок удару ЗС РФ

Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом російського удару по Селидовому. Розслідування відбувається у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — порушення законів та звичаїв війни. Особи, відповідальні за обстріл, можуть отримати покарання 10-15 років ув'язнення або довічне.

Обстріл Селидового — деталі

Зазначимо, перші повідомлення про російський обстріл Селидового з'явились у мережі увечері 13 лютого. Представники міської військової адміністрації підтвердили влучання у житловий будинок та опублікували перші кадри з місця удару.

Згодом стало відомо про наступний обстріл, який стався годиною пізніше. ЗС РФ запустили снаряди по місцевій лікарні, де перебували пацієнти, лікарі та відвідувачі. Тоді стало відомо про жертв російського злочину — трьох загиблих.

Напередодні, 13 лютого, прокремлівські ЗМІ заявили про начебто влучання по полігону, розташованому біля Селидового. Запевняли, що могли загинути до 1 500 українських військових. Командувача ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував публікації росіян: пояснив, що таким чином командування ЗС РФ намагається приховати власні втрати на полі бою.

Аналітики Інституту вивчення війни дослідили меседжі у росЗМІ та зробили висновок, що РФ дійсно навмисно поширює фейки. Серед можливих причин — намагання збурити українських громадян, які мали почути про "значні втрати".