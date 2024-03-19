"Люди завидуют": 8-летняя девочка купила дом, который сейчас стоит почти $1 млн (фото)

Руби Маклеллан вместе со своим братом и сестрой использовала 6 тысяч долларов из своих личных средств, чтобы положить их на депозит для покупки дома с четырьмя спальнями. Сейчас он сдается в аренду.

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Отец самой юной инвесторши в недвижимость в Австралии, 8-летней Руби Маклеллан, ответил критикам, которые обрушились на его дочь, заявив, что многие завидуют ей и не способны пойти на такие жертвы. Об этом пишет Daily Mail.

После того как австрийские газеты рассказали историю о том, как Руби и ее брат с сестрой купили дом стоимостью 671 000 долларов в Клайде, штат Виктория, вместо того, чтобы тратить карманные деньги на сладости и игрушки, в интернете появилась обратная реакция.

Используя 6 000 долларов из своих карманных денег, Руби , 14-летний Ангус и 13-летняя Люси два года назад положили их на депозит для покупки дома с четырьмя спальнями. Стоимость дома уже поднялась до 960 000 долларов, поскольку цены на недвижимость по всей стране стремительно растут.

Казалось бы, это разумное вложение средств, но критики в интернете назвали родителей Руби плохими. Некоторые пользователи называли их эксплуататорами, а другие предположили, что это все уклонение от налогов.

Отец Руби Кэм Маклеллан, глава группы по недвижимости OpenCorp, отмахнулся от критики и сказал, что его дети не будут читать подобные нападки.

"Тому, у кого нет собственности или кто не пошел на жертвы, легко злиться по этому поводу и легко нападать на маленького ребенка, у которого есть преимущество. Люди просто завидуют", — сказал мужчина.

Отец считает, что люди завидуют его детям Фото: Daily Mail

По его словам, тем, кто нападает на юных покупателей недвижимости, лучше было бы направить свои силы на поиск дополнительной работы, сократить свои расходы и откладывать деньги на собственный первый дом.

"Образ жизни молодых людей в наши дни очень вычурный. Я работал на трех работах, никуда не выходил, продал свою машину. Посиделки в кафе и походы по магазинам отнимают у людей все деньги. Даже имея машину, они предпочитают менять ее каждые пять лет. У меня была одна и та же машина в течение десяти лет. Не стоит агрессивно вдалбливать это молодому поколению, но им нужно чем-то жертвовать и откладывать деньги", — говорит мистер Маклеллан.

Издание отмечает, что когда трое детей Кэма станут взрослыми, они разделят между собой прибыль, полученную от продажи дома, а пока дом сдается в аренду. По его словам, когда они покупали жилье, он использовал иллюстрации, чтобы облегчить процесс, но Руби в то время было шесть лет, и она с трудом понимала, что именно происходит.

Семья сдает жилье в аренду и собирается купить еще один дом Фото: Daily Mail

Девочка рассказала, что быть домовладельцем "довольно круто", но она не поделилась этой информацией ни с кем из своих друзей. Братья и сестры уже планируют купить вторую недвижимость, взяв кредит под залог первого дома.

Кэм и его жена Фелисити хотели быть финансово свободными, поэтому приобрели свой первый дом в возрасте 20 лет. Благодаря инвестициям в недвижимость им не пришлось много работать в течение последних 15 лет, причем Кэм признается, что ему приходится работать всего несколько часов раз в несколько дней. Он также берет летний отпуск, чтобы побыть с детьми.

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