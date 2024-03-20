"Ноев ковчег": общественный туалет во время наводнения похож на "инопланетный корабль"

Многие местные жители обеспокоены необычной конструкцией, которая должна была быть недосягаемой во время затоплений парка.

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Новый двухэтажный общественный туалет в Уэльсе сравнили с "инопланетным космическим кораблем", а его противопаводковая конструкция превращает его в аналог "Ноева ковчега" во время наводнений. Об этом пишет Daily Star.

Местные жители стали называть строение "космическим кораблем". Причудливый двухэтажный "противопаводковый" общественный туалет в парке Гвидир еще не открыт, но его строительство уже вызвало споры. На сооружение такой конструкции на сваях было потрачено 160 000 фунтов стерлингов.

Туалеты находятся на высоте 8,78 метра от земли. Несмотря на инновационный дизайн, Управление природных ресурсов Уэльса обеспокоено тем, что под ними находится место для велосипедистов и парковка. Некоторые местные жители опасались, что похожий на космический корабль туалет может оказаться недостаточно устойчивым к наводнениям. Поэтому его решили опустить на уровень первого этажа.

Местные жители опасаются, что даже с приподнятой платформой новые туалеты будут затоплены Фото: North Wales Live

С момента начала строительства в этом районе произошло 17 стихийных бедствий. Заместитель мэра города ждет, когда спадет уровень воды, чтобы проверить, цел ли туалет на первом этаже.

"Будет интересно узнать, затопило ли постройку, или же для сдерживания воды была установлена дверь или ворота. Если она была затоплена, насколько сильно пострадали стены? Нужно ли заменить электрику? Остается только надеяться, что удобства на первом этаже защищены от наводнения и не будут повреждаться каждый раз, когда их затопит. Повторные ремонты быстро станут очень дорогими", — отметил он.

Строительство обошлось в 160 тысяч фунтов стерлингов, старые туалеты оказались неовстребованными Фото: North Wales Live

Издание отмечает, что в настоящее время в качестве туалета используются близлежащие кусты. Предполагается, что новый туалетный блок позволит растениям отдохнуть от посетителей, которым нужно сходить в туалет, и они не будут "загрязнять живую изгородь".

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.