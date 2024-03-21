Стучали в дверь и убегали: как называется старая детская забава

Многие дети в какой-то момент становились назойливыми, играя в очень популярную игру, суть которой была довольно проста. Нужно было постучать в дверь и убегать, чтобы ни в коем случае не попасться.

Related video

Люди в сети спорят о "правильном" названии игры, в которой дети стучали в дверь и убегали. Об этом пишет The Mirror.

Всегда приятно предаться ностальгии, ведь большинство людей в детстве играли на улице, а не сидели дома за видеоиграми. Однако многие дети в какой-то момент становились назойливыми, играя в очень популярную игру, суть которой была проста. Нужно было постучать в дверь и убегать, чтобы ни в коем случае не попасться.

Эта игра вызывала огромную радость у детей и сильно не нравилась взрослым, которых они потревожили. Недавно люди в соцсетях попытались выяснить, как же на самом деле называлась эта забава. На сайте X, ранее Twitter, кто-то спросил: "Когда вы были моложе, как вы называли игру, когда стучали в дверь и убегали?".

Этот вопрос вызвал волну обсуждений. Самым очевидным вариантом был "постучать в дверь и убежать". Однако некоторые люди называли игру совсем по другому.

"Чикенелли", "Поднять бабушку из постели", "Стук в девять дверей", "Динг Донг", "Ток-токки", — писали люди из разных стран.

Иллюстративное фото Фото: Skitterphoto / Pexels

Один из пользователей также поделился небольшой историей.

"Когда мы росли на севере, мы называли игру "тук-тук-тук-тук". Затем я провел последнюю часть детства на юге, и по причинам, которые до сих пор не дают мне покоя, это называлось "стукнуть по двери" (knock-down-ginger). Абсолютно бессмысленно".

Издание отмечает, что самый разумный вывод заключается в том, что правильного ответа все-таки нет, и никто не может решить, как называется игра, но люди пишут, что это было очень весело.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина взломал заколоченную дверь в своей квартире и увидел загадочный коридор. Студент колледжа заметил "необъяснимое" пространство, что заставило его задуматься, нет ли в его жилье тайной комнаты. Однако то, что нашел парень, сильно напугало его.

Также стало известно, что британцы пытаются раскрыть тайну старинного моста, который манит животных. Необъяснимые случаи с собаками уже несколько десятилетий ставят в тупик экспертов и пользователей соцсетей. По неизвестной причине около 600 домашних животных сбросились с готической конструкции.