Стукали у двері та тікали: як називається стара дитяча забава

Багато дітей у якийсь момент ставали настирливими, граючи в дуже популярну гру, суть якої була доволі проста. Потрібно було постукати у двері й тікати, щоб у жодному разі не попастися.

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Люди в мережі сперечаються про "правильну" назву гри, в якій діти стукали у двері та тікали. Про це пише The Mirror.

Завжди приємно віддатися ностальгії, адже більшість людей у дитинстві грали на вулиці, а не сиділи вдома за відеоіграми. Однак багато дітей у якийсь момент ставали настирливими, граючи в дуже популярну гру, суть якої була проста. Потрібно було постукати у двері та тікати, щоб у жодному разі не попастися.

Ця гра викликала величезну радість у дітей і дуже не подобалася дорослим, яких вони потривожили. Нещодавно люди в соцмережах спробували з'ясувати, як же насправді називалася ця забава. На сайті X, раніше Twitter, хтось запитав: "Коли ви були молодшими, як ви називали гру, коли стукали у двері й тікали?".

Це питання викликало хвилю обговорень. Найочевиднішим варіантом був "постукати у двері та втекти". Однак деякі люди називали гру зовсім по іншому.

"Чікенеллі", "Підняти бабусю з ліжка", "Стук у дев'ять дверей", "Дінг Донг", "Ток-токкі", — писали люди з різних країн.

Ілюстративне фото Фото: Skitterphoto / Pexels

Один із користувачів також поділився невеликою історією.

"Коли ми росли на півночі, ми називали гру "тук-тук-тук-тук". Потім я провів останню частину дитинства на півдні, і з причин, які досі не дають мені спокою, це називалося "стукнути по дверях" (knock-down-ginger). Абсолютно безглуздо".

Видання зазначає, що найрозумніший висновок полягає в тому, що правильної відповіді все-таки немає, і ніхто не може вирішити, як називається гра, але люди пишуть, що це було дуже весело.

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