Вор тратит меньше: лорд решил не сообщать в полицию об украденной кредитной карте жены

Брайан Маккензи сделал неожиданное признание во время одного из заседаний Палаты лордов. Присутствующие подумали, что это шутка, но вскоре начали понимать, что мужчина говорит правду.

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В Великобритании бывший начальник полиции Брайан Маккензи признался в Палате лордов, что не сообщил о краже кредитной карты своей жены, когда понял, что вор тратит меньше, чем она. Об этом пишет Daily Star.

81-летний лорд из Фрамвеллгейта сделал неожиданное признание во время одного из заседаний, повергнув зал в шок. Поначалу многие не поверили бывшему начальнику полиции. Он сделал это заявление во время дебатов об электронных платежных автоматах. По его словам, кредитная карта была взята во время одной из редких поездок его супруги в Лондон.

"Я следил за использованием карты и должен сказать, что не сообщил об этом в полицию, потому что они тратили меньше, чем она", — сказал британец.

Политик и бывший начальник полиции удивил своих коллег Фото: Ex

Зал разразился смехом, но потом наступило замешательство, и коллеги-лорды начали понимать, что мужчина говорит серьезно.

"Я думаю, что в подобных обстоятельствах всегда следует сообщать в полицию", — сказала министр финансов баронесса Вере из Норбитона.

Это произошло после того, как в Палате лордов начались дебаты о доступности платежных устройств для людей с ослабленным или отсутствующим зрением.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина использовал фотографию билета другого пассажира, чтобы попасть на рейс. Виклифф Ив Флеризард планировал переждать посадку в туалете самолета, но что-то пошло не по плану. Мужчина заявил, что просто хотел попасть домой.

Также стало известно, что женщина занималась йогой на парковке пекарни, которую после этого сразу же ограбила. Девушка решила размяться перед тем, как проникнуть в кондитерскую. Она украла несколько круассанов, а также другие вещи сотрудников.