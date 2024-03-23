"Это смешно": в полиции решили заменять лица подозреваемых конструктором Lego (фото)

Сотрудники полиции заменили традиционные фотографии подозреваемых на лица из Lego в ответ на новый закон. Такое креативное решение порадовало многих пользователей соцсетей.

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В США полицейский департамент Калифорнии использует головы конструктора Lego вместо лиц подозреваемых из-за нового закона, который ограничил возможности правоохранительных органов в обмене фотографиями и фотороботами. Об этом пишет Irish Star.

Сотрудники полиции нашли креативный способ обойти новый свод правил. Полицейский департамент Мурриеты заменил традиционные фотографии подозреваемых на лица из Lego в ответ на новый закон. По словам полицейских, он запрещает публиковать снимки людей, которые совершили ненасильственные преступления, если только не возникнут особые обстоятельства.

На желтых блоках изображено множество выражений лица: от плачущего до улыбающегося.

Креативное решение порадовало многих пользователей соцсетей Фото: Murrieta Police Department

Забавные снимки попали в социальные сети и сильно порадовали множество людей, которые оценили такой необычный подход.

"Лица Lego просто великолепны. Пожалуйста, продолжайте, потому что это смешно!", "Продолжайте в том же духе. Это приятно видеть", — писали они.

Недавно сами сотрудники полицейского департамента прокомментировали подобное решение.

"Полицейский департамент Мурриеты гордится своей прозрачностью в отношениях с обществом, но при этом уважает права и защиту каждого, предусмотренные законом, даже подозреваемых. Чтобы рассказать о том, что происходит в городе, мы решили скрыть лица подозреваемых, чтобы защитить их личности и при этом соответствовать новому закону", — написали они в соцсетях.

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