Остался в прошлом: блогер показал заброшенный парк развлечений (фото)

Многие пользователи соцсетей отметили, что здания, в которых когда-то располагались квартиры для отдыхающих, и их обстановка по-прежнему создают ощущение ушедшего времени.

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Заброшенный парк развлечений Pontins в Саутпорте (Англия), который внезапно закрылся 3 января, был впервые запечатлен на фото с момента его закрытия. Снимками поделился блогер и городской исследователь Мэтт из Рочдейла в Facebook.

Некогда популярное место отдыха сейчас пустует, но остатки былой славы все еще видны. Здания, в которых когда-то располагались квартиры для отдыхающих, и их обстановка по-прежнему создают жутковатое ощущение ушедшего времени.

Решение владельцев Britannia Hotels немедленно закрыть парк оставило гостей города и местных жителей в шоке, сообщает Mirror. Pontins хорошо известен как курортный комплекс в Великобритании, где тысячи людей проводили в детстве здесь лето, наслаждаясь развлечениями, шоу, игровыми площадками и ресторанами.

Pontins хорошо известен как курортный комплекс в Великобритании Фото: Exploring with Matt

Городской исследователь Мэтт поделился новыми фотографиями этого красивого места. Обычно парень исследует старые заброшенные больницы и дома, но не смог устоять перед возможностью побывать на территории Southport Pontins.

"Я увидел в интернете, что он закрылся, и случайно оказался в этом районе, так что я проверил его вместе со своим лучшим другом", — написал он в Facebook.

Мэтт, который побывал в Pontins, сказал, что это было похоже на шаг назад во времени. Все было оставлено так, как было: от кухонных принадлежностей до стульев и столов. Снаружи блогер обнаружил игровую площадку с качелями и столом, за которым семьи отдыхали во время перерыва.

В квартирах все осталось на своих местах Фото: Exploring with Matt

Многие люди обратили внимание на его фотографии и решили поделиться своими счастливыми воспоминаниями об этом месте.

"В детстве мы ездили сюда на семейные каникулы. Это было самое лучшее, у меня столько воспоминаний о Pontins: голубые коты, ослиное дерби, лодочное озеро, конкурс "Мисс Pontins", конкурс "Мисс Прекрасные ножки", песня "Спокойной ночи, дети", капитан Крок, танцы на вечеринках. Очень жаль, что он закрыт", — написал один из пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.