Мог погубить пассажиров: пьяного пилота поймали с выпивкой перед вылетом (фото)

Лоуренс Рассел не смог пройти осмотр в аэропорту. У мужчины в сумке нашли 2 бутылки с алкоголем, одна из которых была наполовину пуста.

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Пьяный американский пилот Лоуренс Рассел был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения после того, как его поймали с бутылкой Егермейстера (Jagermeister) менее чем за два часа до вылета. Об этом пишет Daily Record.

63-летний капитан почти в два с половиной раза превысил норму алкоголя перед вылетом из Эдинбурга в Нью-Йорк. При обыске его сумки в аэропорту была обнаружена полупустая бутылка Егермейстера.

Мужчина должен был отправить в путешествие сотни пассажиров всего за два часа до проверки. В начале этого месяца пилот признался, что он явился на службу в состоянии алкогольного опьянения, ему был вынесен приговор в Эдинбургском шерифском суде.

Суду сообщили, что Рассел, уроженец штата Джорджии (США), должен был вылететь на самолете Boeing 767 из Эдинбурга в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке в пятницу, 16 июня 2023 года. Пилот Delta Airlines был остановлен, когда его ручная кладь была отклонена рентгеновским аппаратом безопасности, который обнаружил две бутылки Егермейстера, одна из которых была открыта и наполовину пуста.

Мужчину остановили во время осмотра Фото: Daily Record

Рассел, одетый в форму пилота и носящий шнурок с надписью "Delta", признал что алкогольные напитки принадлежат ему. Он был немедленно арестован полицией и провалил дыхательный тест.

Позднее анализ крови показал, что в 100 миллилитрах крови Рассела содержится не менее 49 миллиграммов алкоголя.

"Поведение Лоуренса Рассела поставило бы под угрозу жизни многих людей; последствия могли быть катастрофическими. Он проявил безрассудное пренебрежение к безопасности своих пассажиров и экипажа. Пилот коммерческого самолета держит в своих руках жизни сотен людей. Он мог подвергнуть их всех серьезному риску. Этот приговор должен стать сигналом к тому, что преступления такого рода будут жестко пресекаться", — отметила прокурор Линн Барри.

После того как пилота поймали, полет в Нью-Йорк был остановлен. Компания Delta Airlines, в которой работал Рассел, выпустила инструкции для пассажиров, задержавшихся по их вине.

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