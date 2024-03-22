Міг погубити пасажирів: п'яного пілота спіймали з випивкою перед вильотом (фото)

Лоуренс Рассел не зміг пройти огляд в аеропорту. У чоловіка в сумці знайшли 2 пляшки з алкоголем, одна з яких була наполовину порожня.

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П'яний американський пілот Лоуренс Рассел був засуджений до 10 місяців тюремного ув'язнення після того, як його спіймали з пляшкою Егермейстера (Jagermeister) менш ніж за дві години до вильоту. Про це пише Daily Record.

63-річний капітан майже у два з половиною рази перевищив норму алкоголю перед вильотом з Единбурга в Нью-Йорк. Під час обшуку його сумки в аеропорту було виявлено напівпорожню пляшку Егермейстера.

Чоловік мав відправити в подорож сотні пасажирів лише за дві години до перевірки. На початку цього місяця пілот зізнався, що він з'явився на службу в стані алкогольного сп'яніння, йому було винесено вирок в Единбурзькому шерифському суді.

Суду повідомили, що Рассел, уродженець штату Джорджії (США), мав вилетіти на літаку Boeing 767 з Единбурга в аеропорт імені Кеннеді в Нью-Йорку в п'ятницю, 16 червня 2023 року. Пілот Delta Airlines був зупинений, коли його ручну поклажу відхилив рентгенівський апарат безпеки, який виявив дві пляшки Егермейстера, одна з яких була відкрита і наполовину порожня.

Чоловіка зупинили під час огляду Фото: Daily Record

Рассел, одягнений у форму пілота, який носив шнурок із написом "Delta", визнав, що алкогольні напої належать йому. Його негайно заарештувала поліція і провалила дихальний тест.

Пізніше аналіз крові показав, що в 100 мілілітрах крові Рассела міститься щонайменше 49 міліграмів алкоголю.

"Поведінка Лоуренса Рассела поставила б під загрозу життя багатьох людей; наслідки могли бути катастрофічними. Він виявив нерозважливу зневагу до безпеки своїх пасажирів та екіпажу. Пілот комерційного літака тримає у своїх руках життя сотень людей. Він міг піддати їх усіх серйозному ризику. Цей вирок має стати сигналом до того, що злочини такого роду будуть жорстко припинятися", — зазначила прокурор Лінн Баррі.

Після того як пілота спіймали, політ до Нью-Йорка було зупинено. Компанія Delta Airlines, в якій працював Рассел, випустила інструкції для пасажирів, які затрималися з їхньої вини.

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