Мужчина случайно поймал огромную рыбу и установил сразу два рекорда (фото)

Чад Уильямс решил впервые отправиться на рыбалку с друзьями. Его первый улов весом в 74 килограмма поразил как опытных рыбаков, так и пользователей социальных сетей.

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В США Чад Уильямс поймал огромного веслоноса и побил два рекорда во время рыбалки в штате Миссури. Об этом пишет FOX News.

Мужчина из города Олейте, штат Канзас, почти случайно стал рекордсменом. Американец поехал на рыбалку по приглашению друзей. Позже Чад признался, что, когда забрасывал удочку, даже не знал о существовании веслоносов.

Мужчине удалось поймать что-то огромное на удочку. Уильямс рассказал, что рыба была очень сильной и ему потребовалось приложить немалые усилия, чтобы вытащить ее. После взвешивания стало понятно, что американец установил сразу два новых рекорда. Пойманный им веслонос весит более 74 килограммов, что на 11 килограммов больше предыдущего высшего достижения в штате. Более того, Уильямс побил и мировой рекорд, так как его рыба оказалась на 368 граммов тяжелее.

В Департаменте охраны природы Миссури (MDC) даже пошутили, что после такого достижения Чад, возможно, захочет уйти из рыбалки.

"Честно говоря, я все еще не отошел от этого события. Агент по охране природы Тайлер Браун не поверил, что я ловлю рыбу впервые. Он сказал: "Тебе больше никогда не придется выходить на рыбалку! Ничто не может превзойти это!" И, наверное, он прав", — рассказал американец.

Чад Уильямс решил впервые отправиться на рыбалку с друзьями Фото: Smith's Fishing Adventures

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Главным образом они обитают в реке Миссисипи и ее притоках в штатах Огайо, Миссури и Иллинойс. Эти рыбы вырастают до трех метров в длину и могут весить более 90 килограммов. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела.

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