Много нулей: пожилая пара из Шотландии не верила, что выиграла 1 млн фунтов стерлингов

Марлин Андерсон и ее муж Иэн потратили последние деньги на счету на сайте лотереи и сорвали джекпот, который поможет супругам справиться с трудностями.

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В Великобритании пожилая пара, выигравшая 1 миллион фунтов стерлингов в лотерею EuroMillions, подумала, что это мошенничество, увидев число нулей в сумме приза. Об этом пишет Daily Star.

70-летняя Марлин Андерсон планирует потратить свой крупный выигрыш на покупку бунгало, чтобы облегчить жизнь своему мужу 77-летнему Иэну, страдающему от серьезного заболевания легких. В настоящее время Андерсоны живут в небольшом доме в Стерлинге (Шотландия), который "похож на ночлежку". Поэтому Марлин надеется найти большое жилье поблизости после выигрыша. Женщина рассказала, что теперь сможет обеспечить мужу необходимое лечение.

"Этот выигрыш пришелся как нельзя кстати. Он обеспечит Иэну самое лучшее качество жизни в оставшееся время", — сказала британка.

Болезнь связывают с воздействием асбеста, который он получал, работая на стройке. Пара прожила вместе 32 года, у них двое детей, пятеро внуков и один правнук. Из-за болезни Иэна им пришлось отказаться от поездок на отдых за границу. На выигранные деньги пара уже купила новый автоматический автомобиль Citroen DS 7 Rivoli.

Жена заботится о больном муже Фото: Daily Star

Марлин сначала думала, что выиграла всего 1 000 фунтов стерлингов, но, увидев лишние нули, испугалась, что попалась на удочку мошенников.

"Покупка бунгало позволит Йену иметь собственную спальню, а нам — гостиную, и все это на одном уровне. Это будет так необычно, ведь мы так долго не могли этого сделать. Он сможет прожить остаток своей жизни в комфорте", — рассказала она.

Супруги уже купили машину Фото: Daily Star

12 марта миссис Андерсон обнаружила, что на ее счету в онлайн-лотерее осталось 4,90 фунта стерлингов, и решила купить билет EuroMillions.

"Я просто подумала, что нет смысла в том, чтобы эти деньги просто лежали на моем счету, я куплю счастливый билет на следующий тираж. На следующий день после розыгрыша я зашла на свою электронную почту, чтобы узнать, есть ли новости о моем билете, и они были. Сначала я подумал, что мы выиграли 1 000 фунтов стерлингов, и был в полном восторге. Я начала считать нули, но не мог поверить в то, что вижу, и пересчитал их снова. Я продолжала думать, что это не может быть правдой и, должно быть, это мошенничество. На самом деле я думаю, что новость еще не до конца осознана. Ни Йен, ни я не можем в это поверить. Все еще кажется очень сюрреалистичным", — добавила женщина.

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