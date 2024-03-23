Потеряла миллионы. Мать работала до старости, хотя давно могла выйти на пенсию

Женщина скептически относится к обещаниям чиновников выплатить компенсацию, но надеется, что ситуация изменится к лучшему.

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65-летняя Барбара Фултон из города Пейсли оказалась в сложной ситуации из-за повышения в Великобритании пенсионного возраста для женщин. Бывшая работница местного городского совета сначала должна была выйти на пенсию в августе 2018 года, однако из-за законодательных изменений ее пенсионный возраст был отсрочен до конца 2023 года. Об истории женщины написало издание Daily Record.

Бабушка четырех внуков в результате реформы потеряла около 54,5 тысячи фунтов стерлингов (2,6 млн грн), которые должна была бы получить за 6 лет после запланированного выхода на пенсию в 60 лет. Однако из-за отсутствия социальных выплат от государства Барбаре пришлось работать не покладая рук.

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Британское правительство предложило женщинам, пострадавшим от реформы, компенсацию в размере около 3 тысяч фунтов (147 тыс. грн), однако Фултон назвала эту сумму "абсолютно шокирующей".

"Я не знаю, откуда они взяли эту сумму. Люди потеряли более 50 тысяч фунтов стерлингов, поэтому несколько тысяч компенсации здесь как мертвому припарки. Правительство фактически украло деньги, которые мы откладывали всю жизнь. Будем бороться за справедливость", — говорит обиженная пенсионерка, мечтавшая выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Кстати, в отчете парламентского омбудсмена по вопросам здравоохранения (PHSO) указано, что общественность не была должным образом проинформирована об изменениях в государственном пенсионном обеспечении, поэтому людям следует выплатить компенсацию, сумма которой, как ожидается, превысит 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Однако Барбара скептически относится к обещаниям чиновников, но надеется, что ситуация изменится к лучшему.

"Я не верю правительству, которое сейчас у власти. Думаю, что деньги не дойдут до нас, даже если их выделят. Конечно, я довольна отчетом, но жаль, что до этого дошло", — добавляет женщина.

Напомним, ранее Фокус писал о 56-летнем Ричарде и его 54-летней жене Жаклин Уорнок из Шотландии, которые ненадолго разбогатели на миллионы фунтов стерлингов из-за досадной банковской ошибки. Пара позвонила своему финансовому консультанту, чтобы получить наличные, и выяснила все детали курьезного технического сбоя.

Кроме того, мы рассказывали, что 68-летний пенсионер Ник Вишневски остается последним жильцом дома Gowkthrapple неподалеку от шотландского городка Уишоу. Мужчина требует у властей города компенсацию в 100 тысяч фунтов стерлингов, мотивируя это ростом цен на жилье.