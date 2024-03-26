Тест на орлиное зрение: людям необходимо заметить муравья среди бабочек за 8 секунд (видео)

Несмотря на то, что оптические головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Британский таблоид отмечает, что подобные тесты способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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Визуальная головоломка ставит перед игроками задачу найти спрятанного муравья среди рядов бабочек, чтобы создать у игроков весеннее настроение. Проверить свою внимательность предлагает британское издание Daily Express.

Авторы теста считают, что только те люди, которые справились с задачей за 8 секунд, обладают орлиным зрением.

Издание отмечает, что игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Считается, что это один из самых сложных тестов, придуманных создателями из Dudolf, поскольку разноцветный фон и тела бабочек делают муравья едва заметным.

Найдите муравья за 8 секунд Фото: Dudolf.com

Одна из подсказок заключается в том, что форма муравья очень похожа на бабочек, но без крыльев и промежутков между частями тела. Также у него есть шесть видимых ног, в то время как у мотыльков их нет.

Если игроки все еще не могут найти муравья, им следует попробовать посмотреть в правый верхний угол картинки, особенно на скопление насекомых там.

Для тех, кто все еще не может решить головоломку, ответ находится в видеоролике с YouTube ниже.

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать оленя в зимнем лесу за 8 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.