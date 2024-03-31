Стала стриптизершей: девушка из консервативной общины амишей рассказала о своей жизни

Наоми работала на семейной ферме с четырех лет. Но, когда ей исполнилось 17 лет, она покинула общину и оказалась совершенно не готова к реалиям современной жизни.

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Наоми Шварцентрубер, девушка, выросшая в строго консервативной общине амишей, рассказала о том, как она пережила годы жестокого обращения, наркозависимости и работы проституткой, после того, как покинула поселение в 17 лет. Она оказалась совершенно не готова к жизни вне общины и ничего не знала о сложностях. Об этом пишет Daily Mail.

Наоми Шварцентрубер выросла в одной из крупнейших и наиболее консервативных подгрупп амишей, известной как Шварцентруберы, а это означало, что ей приходилось следовать чрезвычайно строгим правилам во всем, от того, как она одевалась до того, с кем она могла разговаривать.

Наоми Шварцентрубер на ферме своих родителей

Это также означало, что с ней никогда не говорили о сексе, фертильности или репродукции, в результате чего многие люди "воспользовались ею" после того, как она решила покинуть свое сообщество в 17 лет.

Мир вне общины она открыла для себя только в подростковом возрасте и сбежала к мужчине, который был вдвое старшее ее. Но он не поддержал ее, а вынуждал заниматься сексом с ним и со своим соседом.

Не имея образования и не зная, к кому обратиться, Наоми много лет работала стриптизершей и проституткой, в конечном итоге у нее развилась тяжелая зависимость от крэка, в результате чего она попала в "глубокую яму", из которой, как она думала, ей никогда не выбраться.

Но она нашла в себе силы справиться с зависимостью, и, в конце концов, нашла любовь всей своей жизни, стала матерью и превратила свою историю в успешную книгу.

Наоми на фестивале Burning Man

Она рассказала о своем мучительном путешествии во время недавнего выступления в подкасте Шелиз Энн Сола "Культы сознания" — в надежде, что это может помочь другим, кто может бороться с аналогичными проблемами.

Размышляя о своем воспитании, Наоми рассказала о строжайших правилах, которым должны следовать все в общинах амишей.

"Нам приходится носить длинные платья до щиколоток и чепец, закрывающий волосы", — рассказала Наоми, отметив, что в детстве у нее почти не было времени на игры, потому что она начала работать на семейной ферме в четыре года.

Наоми в первых очках, которые ей подарили в 15 лет

В общине не было ни электричества, ни водопровода, а это означало, что им приходилось пользоваться надворной постройкой, и мылись они только раз в неделю.

Они также сами шили себе одежду и сами выращивали свою еду.

"Было много случаев, когда я не понимала, почему мы не могли делать определенные вещи, например, почему я могла ездить в город только один раз в год. Но было и такое правило", — продолжила Наоми, у которой было 11 братьев и сестер.

Наоми объяснила, что никто не говорил с ними о сексе, что временами приводило ее в крайнее замешательство.

"Мы спрашивали: "Откуда взялся ребенок?" (каждый раз, когда у моей мамы рождался еще один ребенок), и мои родители говорили: "Бог благословил нас еще одним ребенком" или "Аист сбросил его с неба. И мне было странно, что это за Бог, который только что принес нам еще одного ребенка, я этого не понимала", — вспоминает она.

Она сказала, что в конце концов поняла процесс, после того, как увидела, как спариваются домашние животные.

Но чрезвычайная секретность вокруг секса только усилила ее интерес к этому — и теперь она считает, что отсутствие полового воспитания имеет "прямую корреляцию" с "сексуальным насилием", которое есть в общинах амишей.

Наоми после своего ухода из общины

Наоми сказала, что она была очень защищена от внешнего мира, но в 13 лет она пообщалась с соседом, который не был амишем, и рассказал ей о том, чего она лишена. Она начала бунтовать и тайком убегать из дома.

В 17 лет Наоми буквально умоляла мужчину, который был на 16 лет старше ее, и который доставлял бревна на лесопилку ее отца, взять ее с собой. Он помог ей сбежать.

"Мне очень хотелось уйти. В конце концов я подумала: "Ну ладно, если я попаду в ад, я просто попаду в ад", — объяснила она.

Но в итоге "спаситель" изнасиловал ее. Он оказался женат и поселил ее в доме своей больной матери, чтобы Наоми за ней ухаживала.

"Я чувствовала себя бессильной, потому что знала, что это неправильно, но не знала, как отказать ему", — но, по словам Наоми, хоть она сначала была в ужасе от того, что ей приходилось раздеваться перед мужчиной, но потом ей это понравилось.

"Стриптиз освободил меня и придал мне сил. Я смогла выразить себя", — отметила она. Но после нескольких лет, которые она провела, путешествуя по США и занимаясь проституцией, девушка поняла, что с нее хватит. В 2011 году она повторно поступила в колледж и получила лицензию фельдшера и рентгенолога, что помогло ей устроиться на работу в кабинете врача.

Она познакомилась с мужчиной по имени Уилл и впоследствии вышла за него замуж и родила детей.

В итоге она помирилась со своими родителями-амишами. В 2023 году Наоми выпустила мемуары под названием "Удивительные приключения стриптизерши из амишей".

Напомним, в Украине тоже есть свои консервативные общины. Так, одна из них проживает в Тернопольской области. У членов общины очень строго разделены обязанности: женщины рожают детей и поддерживают уют в доме, мужчины обеспечивают семью. Причем в обеспечение семьи входит не только заработок, но и строительство дома, изготовление мебели и повозок для лошадей.