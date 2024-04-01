Очевидец случайно снял на видео, как море поглощает огромную скалу

По словам мужчины, местные жители со своими собаками и туристы гуляли рядом, всего в нескольких метрах от эпицентра камнепада.

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На пляже Вест-Бей в графстве Дорсет (Великобритания) на глазах у туристов в море обвалилась огромная скала. Жуткий момент удалось записать на видео с помощью дрона одному из очевидцев — Омару Эль-Хаджему, пишет издание Metro.

На опубликованных в YouTube кадрах можно увидеть, как часть прибрежной скалы рассыпается, как песчаный замок, и обрушивается в море.

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По словам Омара, местные жители со своими собаками и туристы гуляли рядом, всего в нескольких метрах от эпицентра камнепада.

"Как только я приблизил съемку, как скала начала осыпаться. Люди находились совсем рядом, когда несколько тонн горной породы упали в воду", — вспоминает мужчина.

После инцидента в городском совете Дорсета предупредили о "повышенной угрозе оползней и обвале скал" в этом районе. Местных жителей и путешественников призвали соблюдать правила безопасности на побережье, не приближаться к краю и подножию скал, а также обращать внимание на предупредительные знаки.

Специалисты объясняют, что эрозия скал — это естественный процесс формирования береговой линии, однако сейчас он ускоряется из-за изменения климата и повышения уровня мирового океана. От этого страдает около 28% побережья Англии и Уэльса, 19,5% — Северной Ирландии и 19% — Шотландии.

Согласно последнему отчету по оценке рисков изменения климата в Великобритании за 2021 год, сейчас угроза эрозии берегов является умеренной, однако к 2050-м годам проблема станет более ощутимой.

Напомним, ранее Фокус писал о туристе, который после отдыха в одном из самых модных отелей Эдинбурга (Великобритания) оставил резко негативный отзыв на TripAdvisor. Мужчина раскритиковал отель Royal Leonardo за размещение в номере стоимостью 300 фунтов стерлингов (более 13 тыс. грн) за ночь с видом на баки для мусора.

Кроме того, группа китайских туристов, пытаясь сделать красивое памятное селфи, не удержала равновесие и упала с гондолы в венецианский канал. Курьезный случай произошел под мостом возле знаменитой на весь мир площади Сан-Марко.