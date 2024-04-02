Женщина покраснела от содержания любовных писем своего прадеда (фото)

Романтическое послание, написанное аккуратным почерком, поразило интернет-пользователей своей аутентичностью и непосредственностью.

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Анжела Наусс из Колорадо, просматривая вещи своей 97-летней бабушки, случайно наткнулась на старинное любовное письмо, датированное 5 августа 1890 года. Автором послания оказался ее прапрадед — Сальваторе Чуччи. Через несколько месяцев после иммиграции из Италии в Сан-Франциско (США) он изысканно приглашал на свидание Анну Мерфи, которая позже стала его женой. Об этой истории написало издание Newsweek.

Несмотря на непродолжительный срок пребывания в США и незнание английского, Сальваторе написал чистосердечное послание, полное романтики и очарования.

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"Дорогая моя... Я люблю ходить на свидания. Сегодня вечером, если ты придешь, я буду ждать тебя на углу в 9 часов. Надеюсь, ты не разочаруешься. Пока, дорогая Анна, люби меня вечно. Целую, твой верный и любящий С. Чюччи", — изысканно обращался мужчина к своей возлюбленной.

Письмо, написанное аккуратным почерком, поразило интернет-пользователей своей аутентичностью и непосредственностью. Трогательные слова не оставили Анну равнодушной — позже пара поженилась и стала родителями для четырех детей.

Анжела Наусс поделилась этой историей на своей странице в TikTok, чтобы вдохновить людей ценить любовь и оставлять после себя воспоминания для потомков.

Сальваторе Чуччи со своей возлюбленной, Анной Мерфи Фото: коллаж Фокус

"Однажды вас не станет, но ваша любовь будет длиться вечно. Кто знает, возможно, ваша правнучка тоже найдет одно из ваших писем", — философски заметила женщина, которую любовное послание прадеда заставило покраснеть.

Многие зрители в своих комментариях похвалили мужчину за мастерство.

"Послушайте, такая каллиграфия дает много свободы действий"

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"У Сальваторе определенно есть харизма"

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Лора и Джейсон Ламонби-Паркер из Великобритании во время ремонта в своем доме нашли таинственные письма предыдущего владельца. Супруги надеются в ближайшем будущем вернуть артефакты.

Кроме того, влюбленная пара из Миннеаполиса (США) во время ремонта в своей ванной комнате нашла два любовных письма, которым может быть почти сто лет. Мэтт и Кэрри Тессмер провели собственное расследование, чтобы узнать, кем был автор посланий.