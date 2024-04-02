Супруги обнаружили потайную комнату в доме спустя 4 года после переезда (видео)

Аврора Блазингстар и ее муж думали, что бывшие владельцы дома использовали комнату в качестве бомбоубежища, комнаты паники и оружейного сейфа. Однако пользователи соцсетей были другого мнения.

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Семейная пара обнаружила тайную комнату внутри дома, в котором они прожили несколько лет. Находка вызвала споры в социальных сетях. Люди придумали несколько теорий о том, как предыдущие жильцы использовали это пространство. О комнате в одном из своих роликов в TikTok рассказала Аврора Блазингстар.

Женщина запечатлела момент, когда ее муж отодвинул часть двигающейся стены и обнаружил открытую металлическую дверь и небольшую комнату.

"Какого черта, мы никогда не видели такого в нашем доме, а мы живем здесь уже четыре года", — говорила она за кадром.

Тайная комната была обнаружена, когда супруги снимали ковер в подвале и обнаружили "раздвижную гипсокартонную карманную дверь". Пара предложила несколько вариантов, когда бывшие владельцы дома использовали комнату в качестве бомбоубежища, комнаты паники и оружейного сейфа.

Супруги заметили слив и пятна ржавчины на полу Фото: TikTok В комнате были лампочка и выключатель Фото: TikTok

В продолговатой комнате были найдены работающий выключатель и лампочка, несколько проводов, висящих на стене, слив, четыре коврика и пятна ржавчины на полу. Это вызвало беспокойство у Блейзингстар, которая предложила вызвать полицию и пригласить кинологическую службу для расследования.

Ее муж, стоявший в дверях на протяжении всего видео, высказал свою версию того, для чего предназначалась эта комната.

"Я думаю, что это была своего рода комната паники", — сказал мужчина.

Супруги вызвали полицию, чтобы они проверили помещение Фото: TikTok Владельцы дома утверждают, что обнаружили эту комнату недавно Фото: TikTok

Местная полиция была вызвана в дом, чтобы исследовать таинственную комнату, но не нашла никаких следов преступлений. Владельцы дома утверждают, что обнаружили эту комнату недавно, потому что раздвижная стена находилась за большой книжной полкой, а единственной неуместной деталью был отсутствующий гипсокартон у основания стены.

Несмотря на то, что сотрудники полиции проверили дом, многие пользователи социальных сетей все равно высказали свои мнения и теории о том, как комната использовалась ранее.

"Мэм, это помещение для убийств. Дверь можно открыть только снаружи, в полу есть сток и ржавчина на полу. Думаю, вам, ребята, нужно пригласить полицию", "Комнаты паники не имеют замка снаружи", "Это действительно похоже на комнату, куда серийный убийца приводил своих жертв, чтобы разделать их. Посмотрите на слив в полу", — писали они.

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