Подружжя виявило потаємну кімнату в будинку через 4 роки після переїзду (відео)

Аврора Блазінгстар та її чоловік думали, що колишні власники будинку використовували кімнату як бомбосховище, кімнату паніки та збройовий сейф. Однак користувачі соцмереж були іншої думки.

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Сімейна пара виявила таємну кімнату всередині будинку, в якому вони прожили кілька років. Знахідка викликала суперечки в соціальних мережах. Люди придумали кілька теорій про те, як попередні мешканці використовували цей простір. Про кімнату в одному зі своїх роликів у TikTok розповіла Аврора Блазінгстар.

Жінка закарбувала момент, коли її чоловік відсунув частину рухомої стіни й виявив відчинені металеві двері та невелику кімнату.

"Якого біса, ми ніколи не бачили такого в нашому будинку, а ми живемо тут уже чотири роки", — говорила вона за кадром.

Таємна кімната була виявлена, коли подружжя знімало килим у підвалі та виявило "розсувні гіпсокартонні кишенькові двері". Пара запропонувала кілька варіантів, коли колишні власники будинку використовували кімнату як бомбосховище, кімнату паніки і збройовий сейф.

Подружжя помітило злив і плями іржі на підлозі Фото: TikTok У кімнаті були лампочка і вимикач Фото: TikTok

У довгастій кімнаті було знайдено вимикач і лампочку, що працюють, кілька дротів, що висять на стіні, злив, чотири килимки й плями іржі на підлозі. Це викликало занепокоєння у Блейзінгстар, яка запропонувала викликати поліцію і запросити кінологічну службу для розслідування.

Її чоловік, який стояв у дверях протягом усього відео, висловив свою версію того, для чого призначалася ця кімната.

"Я думаю, що це була свого роду кімната паніки", — сказав чоловік.

Подружжя викликало поліцію, щоб вони перевірили приміщення Фото: TikTok Власники будинку стверджують, що виявили цю кімнату нещодавно Фото: TikTok

Місцева поліція була викликана в будинок, щоб дослідити таємничу кімнату, але не знайшла жодних слідів злочинів. Власники будинку стверджують, що виявили цю кімнату нещодавно, тому що розсувна стіна була за великою книжковою полицею, а єдиною недоречною деталлю був гіпсокартон біля основи стіни, якого не було.

Попри те, що співробітники поліції перевірили будинок, багато користувачів соціальних мереж однаково висловили свої думки і теорії про те, як кімната використовувалася раніше.

"Мем, це приміщення для вбивств. Двері можна відчинити тільки зовні, у підлозі є стік та іржа на підлозі. Думаю, вам, хлопці, потрібно запросити поліцію", "Кімнати паніки не мають замка зовні", "Це справді схоже на кімнату, куди серійний убивця приводив своїх жертв, щоб обробити їх. Подивіться на злив у підлозі", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що в занедбаному особняку знайшли потаємні двері і цінні речі. Міський дослідник на ім'я Колін припустив, що маєток міг належати досить заможній людині. Однак він не міг зрозуміти, чому такий прекрасний будинок просто покинули.

Також стало відомо, що відбувається на острові з найсамотнішим у світі будинком. Андреас Б'ярей і його дружина Мона Крузе вирішили купити і відреставрувати маяк. Пара значно переплатила за самотню будівлю, але за їхніми словами, вони впевнені, що для них це ідеальне місце.