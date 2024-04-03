Женщина провалилась в огромную воронку посреди торгового центра (видео)

Начато тщательное расследование причин обвала. Инспекторов интересует, не был ли этот инцидент результатом нарушений, допущенных на этапах проектирования и строительства.

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В торговом центре на востоке Китая произошел несчастный случай: женщина, которая покупала одежду, неожиданно провалилась в огромную воронку. Драматический момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

По предварительным данным, на первом этаже заведения проводились ремонтные работы. Вероятно, мастера случайно повредили несущую конструкцию, что привело к обрушению части перекрытия.

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В этот момент в торговом зале находилась клиентка, которая упала вместе с двумя стойками с одеждой и получила несколько переломов. Другой покупатель успел вовремя выбежать. Обломки конструкции обвалились и на одного из строителей, травмировав ему ноги. Сейчас состояние обоих пострадавших оценивается как стабильное.

Представитель магазина сообщил, что руководство делает все возможное для ликвидации последствий инцидента и оказания необходимой помощи пострадавшим, а также сотрудничает с правоохранительными органами.

Местные власти начали тщательное расследование причин обвала. Инспекторов прежде всего интересует, не был ли этот инцидент результатом нарушений, допущенных на этапах проектирования и строительства торгового комплекса. Они пытаются выявить более системные проблемы с соблюдением строительных норм и правил эксплуатации общественных сооружений.

Напомним, ранее Фокус писал, что в городе Барбурсвил (Западная Вирджиния, США) произошло масштабное обрушение супермаркета сети Target. Опубликованные кадры оползня вызвали тревогу у местных жителей и свидетельствуют о значительных масштабах ущерба. Компания немедленно направила бульдозеры для сноса поврежденной части магазина.

Кроме того, на пляже Вест-Бей в графстве Дорсет (Великобритания) перед глазами у туристов в море обвалилась огромная скала. Жуткий момент удалось записать на видео с помощью дрона одному из очевидцев.