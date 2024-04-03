"Точная копия Мэрилин Монро" жалеет, что отдала $50 тысяч на пластические операции (фото)

Недавно модель осознала, что "кукольно-идеальная" внешность делает ее похожей на инопланетянку.

Related video

24-летняя Серена Смит из Беверли-Хиллз (США), которая ранее была одержима идеей путем пластической хирургии стать "точной копией Мэрилин Монро", теперь жалеет об этом и решила отказаться от экстремальных косметических процедур и вернуться к более естественному виду. О ее истории написало издание Daily Star.

Начиная с 18 лет, Серена потратила более 50 тысяч долларов США (около 1,9 млн грн) на многочисленные хирургические вмешательства, в частности увеличила грудь, сделала ринопластику, бразильскую подтяжку ягодиц, а также инъекции ботокса и филлеров в лицо. Все это было для того, чтобы максимально приблизиться к идеализированному образу голливудской дивы.

24-летняя Серена Смит из Беверли-Хиллз потратила более 50 тысяч долларов США на многочисленные хирургические вмешательства Фото: Serena Smith/Instagram

Впрочем, недавно до Серены дошло, что искусственная "кукольно-идеальная" внешность делает ее похожей на инопланетянку и решила больше не гнаться за нереалистичными стандартами красоты и научиться ценить свои природные данные.

"Пытаюсь принять естественную красоту. Мне нравилась моя внешность, но со временем поняла, что это не то. Возможно, осознание приходит с возрастом, когда ты учишься принимать себя", — призналась Серена.

Американка уже удалила филлер с подбородка, который делал ее лицо слишком искусственным, но не исключает возможности будущих косметических процедур, например, повторной пластики груди.

"Я не говорю, что покончила с пластической хирургией, но хочу выглядеть утонченно. В будущем планирую сделать повторную пластику груди, чтобы обновить ее", — добавила Смит.

Недавно до Серены дошло, что искусственная "кукольно-идеальная" внешность делает ее похожей на инопланетянку и решила больше не гнаться за нереалистичными стандартами красоты Фото: Serena Smith/Instagram Недавно до Серены дошло, что искусственная "кукольно-идеальная" внешность делает ее похожей на инопланетянку и решила больше не гнаться за нереалистичными стандартами красоты Фото: Serena Smith/Instagram

Напомним, ранее Фокус писал об инфлюенсере Квесте Галлифорде из Лас-Вегаса (США), который прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу.

Кроме того, мы писали о 29-летнем колумбийском блогере Йеферсоне Коссио, который несколько месяцев назад сделал сложную и болезненную операцию, чтобы удлинить ноги и стать выше на несколько сантиметров.