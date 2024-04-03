Прозвали самым невезучим в мире: машина парня выпала с парома, а лава разрушила дом (видео)

Молодой человек по имени Матаис рассказал о двух необычных несчастных случаях. Мужчине пришлось искать одежду, новое жилье, ноутбук для работы и временный транспорт.

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Парня по имени Матаис с острова Гран-Канария (недалеко от северо-западного побережья Африки) прозвали самым невезучим в мире после того, как за три года с ним случилось два чрезвычайно редких несчастья. Об этом пишет Daily Star.

В эфире радиостанции COPE Canarias молодой человек признался, что является владельцем автомобиля, который попал в вирусны видеоролик после того, как упал с заднего борта парома в воды вокруг острова Ла-Гомера.

Во время беседы, в которой он рассказал, что машина была "ограниченной серией 4x4", он также заявил, что лава из вулкана разрушила его дом в 2021 году.

"Поскольку я часто путешествую, то делаю это с Золотым классом. Они паркуют мой автомобиль рядом с выходом. Я повернул руль и поставил машину на ручной тормоз, как мы всегда делаем. После этого я вышел из транспорта и поднялся наверх. Когда лодка отчалила от портового мола, море нахлынуло, и я увидел, что машина плавает в воде. Я был в шоке. Море было очень плохим, и при выходе с пирса Ла-Гомера волна пришла спереди. К этому, безусловно, следует добавить человеческую ошибку — это несчастные случаи, которые случаются", — говорил Матаис.

Парень смотрел на то как тонет его машина Фото: X (Twitter)

Парень также немного рассказал и о случае с лавой.

"Теперь у меня есть дом под лавой и машина под морем. Я получаю все кроме побед в лотереях", — сказал он не раскрывая, где именно живет и что ему пришлось сделать, чтобы выжить.

После разрушения дома Матаису пришлось искать одежду, новое жилье и ноутбук для работы. Однако его проблемы с машиной быстро решились. Три менеджера из паромной компании оставили ему временный транспорт.

"Они позаботятся обо всем и даже больше, так как они мне гарантировали", — добавил он.

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