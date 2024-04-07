323 случая за год: Уэльс назвали горячей точкой НЛО в Великобритании (фото)

Эш Эллис использовал математическую формулу, для вычисления самого популярного места появления космических кораблей в своей стране.

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Эш Эллис, исследователь НЛО из Великобритании утверждает, что Уэльс является горячей точкой для НЛО. Всего в стране было замечено 323 случая возможной встречи с космическими кораблями. Об этом пишет Daily Star.

В прошлом году в Великобритании было зафиксировано 323 случая обнаружения возможных внеземных кораблей. Они были довольно хорошо распределены по регионам. Больше всего случаев было на Северо-Западе, где расположены такие города, как Манчестер и Ливерпуль, — 41. За ним следует Юго-Восток — включая Рединг, Оксфорд и Гилфорд — 40. На Юго-Западе — 39, в Восточной Англии — 38, а в Йоркшире — 36.

Далее следуют Шотландия с 32 показателями и Уэльс с 21 показателем. На последнем месте оказался Восточный Мидленд — 20, Лондон и Западный Мидленд — по 19. Однако специалисты заявили, что, поскольку в Уэльсе меньше населения, шансы увидеть НЛО там самые высокие.

Цифры были составлены исследователем НЛО Эшем Эллисом. В Уэльсе рейтинг "количества наблюдений" составляет 1,7, в то время как средний показатель по стране — всего 1,5.

"Уэльс заслуживает особого внимания. Несмотря на относительно небольшое количество сообщений, он занимает первое место в таблице из-за меньшей численности населения страны. Этим он укрепляет свое место в качестве давно известной горячей точки НЛО. Так что если вы хотите увидеть внеземной корабль в этом году, возможно, отправляйтесь в отпуск в Уэльс", — сказал мистер Эллис.

Мистер Эллис, основатель организации UFO Unidentified и ведущий подкаста Pursuit of the Paranormal Фото: Jam Press

Мистер Эллис, основатель организации UFO Unidentified и ведущий подкаста Pursuit of the Paranormal, добавил, что "количество наблюдений" — это математическая формула, основанная на численности населения каждого региона и страны в Великобритании.

"Это дает нам простую цифру: чем она выше, тем большее количество наблюдений приходится на одного человека. Мы считаем, что это дает более точное представление о том, где вы с большей вероятностью видели НЛО в течение года", — отметил исследователь.

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