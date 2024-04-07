323 випадки за рік: Уельс назвали гарячою точкою НЛО у Великій Британії (фото)

Еш Елліс використовував математичну формулу, для обчислення найпопулярнішого місця появи космічних кораблів у своїй країні.

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Еш Елліс, дослідник НЛО з Великої Британії стверджує, що Уельс є гарячою точкою для НЛО. Загалом у країні було помічено 323 випадки можливої зустрічі з космічними кораблями. Про це пише Daily Star.

Минулого року у Великій Британії було зафіксовано 323 випадки виявлення можливих позаземних кораблів. Вони були досить добре розподілені по регіонах. Найбільше випадків було на Північному Заході, де розташовані такі міста, як Манчестер і Ліверпуль, — 41. За ним іде Південний Схід — включно з Редінгом, Оксфордом і Гілфордом — 40. На Південному Заході — 39, у Східній Англії — 38, а в Йоркширі — 36.

Далі йдуть Шотландія з 32 показниками й Уельс з 21 показником. На останньому місці опинився Східний Мідленд — 20, Лондон і Західний Мідленд — по 19. Однак фахівці заявили, що, оскільки в Уельсі менше населення, шанси побачити НЛО там найвищі.

Цифри були складені дослідником НЛО Ешем Еллісом. В Уельсі рейтинг "кількості спостережень" становить 1,7, тоді як середній показник по країні — лише 1,5.

"Уельс заслуговує на особливу увагу. Попри відносно невелику кількість повідомлень, він посідає перше місце в таблиці через меншу чисельність населення країни. Цим він зміцнює своє місце як давно відома гаряча точка НЛО. Тож якщо ви хочете побачити позаземний корабель цього року, можливо, вирушайте у відпустку в Уельс", — сказав містер Елліс.

Містер Елліс, засновник організації UFO Unidentified і ведучий подкасту Pursuit of the Paranormal Фото: Jam Press

Містер Елліс, засновник організації UFO Unidentified і ведучий подкасту Pursuit of the Paranormal, додав, що "кількість спостережень" — це математична формула, що ґрунтується на чисельності населення кожного регіону і країни у Великій Британії.

"Це дає нам просту цифру: чим вона вища, тим більша кількість спостережень припадає на одну людину. Ми вважаємо, що це дає більш точне уявлення про те, де ви з більшою ймовірністю бачили НЛО протягом року", — зазначив дослідник.

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