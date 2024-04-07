"Хочу выбраться": блогера напугали обитатели заброшенного особняка во Франции (видео)

Городской исследователь по имени Колин предположил, что поместье могло принадлежать довольно состоятельным людям, ведь они бросили все свои вещи и уехали. Рядом с домом блогер нашел сарай, в котором были винтажные авто.

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Городской исследователь и блогер по имени Колин был напуган после того, как зашел в огромное заброшенное шато во Франции и сделал несколько леденящих душу находок. Об этом он рассказал в одном из своих видео на YouTube.

Исследование началось с того, что он обнаружил петлю, лежащую на ступенях здания. Большинство дверей и окон были забаррикадированы, но, к счастью, Колин нашел одно окно, которое оставалось незапертым. Внутри он обнаружил два обеденных стола, на которых, судя по всему, был накрыт ужин: тарелки, столовые приборы, стаканы и пустая бутылка из-под вина.

"Признаться, я этого не ожидал. Это просто захватывает дух, просто потрясающе. Комната за комнатой — посмотрите, как удобны эти кресла! Каждая частичка меня хочет сесть в одно из них, но из уважения я не думаю, что сделаю это", — говорил он.

Владельцы шато возможно покидали дом в спешке Фото: YouTube Блогер отметил удобную мебель Фото: YouTube

Последний обитатель дома перед уходом выпил бокал белого вина, оставив несколько глотков на дне своего бокала. Но очевидно, что прошло уже много лет с тех пор, как в шато в последний раз жили: в окнах рос плющ, а соломенная шляпа, которую оставили висеть на спинке стула, была окутана паутиной.

Некоторые комнаты выглядели так, словно их успели украсить до того, как хозяин поставил точку. Тот факт, что ценное имущество, похоже, было брошено и выглядело так, будто владельцы собирались вернуться, вызывал недоумение.

"Это действительно заставляет задуматься, что случилось с этими людьми. Почему они так много оставили? Может, у них было столько денег, что им просто не нужно было ничего брать?" — говорит Колин.

Городского исследователи удивила коллекция ретро авмобилей в сарае Фото: YouTube По словам Колина, там находились невероятно редкие авсмобили Фото: YouTube

Хотя особняк казался заброшенным, у Колина было ощущение, что он не совсем один: двери открывались и закрывались произвольно. В один из моментов блогера напугала летучая мышь. Но он все же думал, что в доме есть еще кто-то.

"Мне это очень не нравится. Я хочу выбраться отсюда, это ужасно", — сказал мужчина.

Колину стало спокойнее после того, как он начал исследовать сарай рядом с особняком. Он с удивлением обнаружил, что множество машин гниет в разваливающейся пристройке.

"Это невероятно редкие автомобили, на самом деле за всю свою жизнь я видел только один. У них кузов из стекловолокна… это потрясающе", — отметил он найдя винтажный "Ситроен".

Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном особняке нашли потайную дверь и ценные вещи. Городской исследователь по имени Колин предположил, что поместье могло принадлежать довольно состоятельному человеку. Однако он не мог понять почему такой прекрасный дом просто покинули.

Также стало известно, что происходит на острове с самым одиноким в мире домом. Андреас Бьярей и его жена Мона Крузе решили купить и отреставрировать маяк. Пара значительно переплатила за одинокое здание, но по их словам, они уверены, что для них это идеальное место.