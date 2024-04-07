"Хочу вибратися": блогера налякали мешканці покинутого особняка у Франції (відео)

Міський дослідник на ім'я Колін припустив, що маєток міг належати доволі заможним людям, адже вони кинули всі свої речі та поїхали. Поруч із будинком блогер знайшов сарай, у якому були вінтажні авто.

Related video

Міський дослідник і блогер на ім'я Колін був наляканий після того, як зайшов у величезне занедбане шато у Франції та зробив кілька моторошних знахідок. Про це він розповів в одному зі своїх відео на YouTube.

Дослідження почалося з того, що він виявив петлю, що лежала на сходах будівлі. Більшість дверей і вікон були забарикадовані, але, на щастя, Колін знайшов одне вікно, яке залишалося незамкненим. Усередині він виявив два обідні столи, на яких, судячи з усього, було накрито вечерю: тарілки, столові прилади, склянки й порожня пляшка з-під вина.

"Зізнатися, я цього не очікував. Це просто захоплює дух, просто приголомшливо. Кімната за кімнатою — подивіться, які зручні ці крісла! Кожна частинка мене хоче сісти в одне з них, але з поваги я не думаю, що зроблю це", — говорив він.

Власники шато, можливо, покидали будинок у поспіху Фото: YouTube Блогер відзначив зручні меблі Фото: YouTube

Останній мешканець будинку перед відходом випив келих білого вина, залишивши кілька ковтків на дні свого келиха. Але очевидно, що минуло вже багато років відтоді, як у шато востаннє мешкали: у вікнах ріс плющ, а солом'яний капелюх, що його залишили висіти на спинці стільця, був оповитий павутиною.

Деякі кімнати мали такий вигляд, немов їх встигли прикрасити до того, як господар поставив крапку. Той факт, що цінне майно, схоже, було покинуте і виглядало так, ніби власники збиралися повернутися, викликав подив.

"Це дійсно змушує замислитися, що сталося з цими людьми. Чому вони так багато залишили? Може, у них було стільки грошей, що їм просто не потрібно було нічого брати?" — каже Колін.

Міського дослідника здивувала колекція ретро-автомобілів у сараї Фото: YouTube За словами Коліна, там знаходилися неймовірно рідкісні авсмобілі Фото: YouTube

Хоча особняк здавався занедбаним, у Коліна було відчуття, що він не зовсім один: двері відчинялися і зачинялися довільно. В один із моментів блогера налякав кажан. Але він все ж думав, що в будинку є ще хтось.

"Мені це дуже не подобається. Я хочу вибратися звідси, це жахливо", — сказав чоловік.

Коліну стало спокійніше після того, як він почав досліджувати сарай поруч з особняком. Він з подивом виявив, що безліч машин гниє в прибудові, яка розвалюється.

"Це неймовірно рідкісні автомобілі, насправді за все своє життя я бачив тільки один. У них кузов зі скловолокна... це приголомшливо", — зазначив він знайшовши вінтажний "Сітроен".

Раніше Фокус повідомляв, що в занедбаному особняку знайшли потаємні двері і цінні речі. Міський дослідник на ім'я Колін припустив, що маєток міг належати досить заможній людині. Однак він не міг зрозуміти, чому такий прекрасний будинок просто покинули.

Також стало відомо, що відбувається на острові з найсамотнішим у світі будинком. Андреас Б'ярей і його дружина Мона Крузе вирішили купити й відреставрувати маяк. Пара значно переплатила за самотню будівлю, але за їхніми словами, вони впевнені, що для них це ідеальне місце.