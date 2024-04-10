Нарушил молчание: пророк с тремя женами рассказал о своем "честном" браке (видео)

Джозеф Акпата живет сразу с тремя женщинами под одной крышей и от каждой из них есть у него есть дети.

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52-летний пастор Джозеф Акпата из Кении, который считает себя пророком, нарушил молчание и поделился подробностями о жизни сразу с тремя женами. Об одиозном мужчине рассказали авторы YouTube-канала Punch Newspapers.

Пастор церкви Vineyard of Deliverance Ministries, заключил брак с тремя женщинами. Мужчина вступил в первый брак в 1999 году, во второй — в 2010 году, а в третий — в 2020 году. Все три его жены живут вместе с ним в одном доме, и у каждой из них есть дети от Акпаты.

Первая жена изначально отнеслась к идее многоженства с подозрением, но утверждает, что честность, прямолинейность и надежность Джозефа заставили ее изменить свое мнение. Все три жены самопровозглашенного пророка поддерживают дружеские отношения друг с другом и считают своего мужа прекрасным человеком.

Мучина предпочитает имеет детей от каждой из жен Фото: YouTube

По словам мужчины, он честно заявил своим женам, что одна женщина не может удовлетворить его потребности, и поэтому он предпочитает иметь несколько супруг. Акпата высказывает мнение, что идея моногамии была навязана обществу из-за толкований апостола Павла, который утверждал, что каждый человек должен иметь только одного супруга. Сам Акпата интерпретирует свою полигамию как божественное предназначение и направляет критиков к Библии. Он указывает на то, что пророки Ветхого Завета часто имели несколько супруг, именно на их пример он и ориентируется как пастор.

Многие пользователи соцсетей выразили поддержку Акпате. Комментаторы отметили, что идея о единственной жене — это западная норма, в то время как в африканских странах полигамия всегда была широко принятой практикой.

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