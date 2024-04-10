Порушив мовчання: пророк із трьома дружинами розповів про свій "чесний" шлюб (відео)

Джозеф Акпата живе одразу з трьома жінками під одним дахом і від кожної з них має дітей.

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52-річний пастор Джозеф Акпата з Кенії, який вважає себе пророком, порушив мовчання і поділився подробицями про життя одразу з трьома дружинами. Про одіозного чоловіка розповіли автори YouTube-каналу Punch Newspapers.

Пастор церкви Vineyard of Deliverance Ministries, уклав шлюб із трьома жінками. Чоловік вступив у перший шлюб у 1999 році, у другий — у 2010 році, а в третій — у 2020 році. Усі три його дружини живуть разом із ним в одному будинку, і в кожної з них є діти від Акпати.

Перша дружина спочатку поставилася до ідеї багатоженства з підозрою, але стверджує, що чесність, прямолінійність і надійність Джозефа змусили її змінити свою думку. Усі три дружини самопроголошеного пророка підтримують дружні стосунки одна з одною і вважають свого чоловіка прекрасною людиною.

Мучина воліє має дітей від кожної з дружин Фото: YouTube

За словами чоловіка, він чесно заявив своїм дружинам, що одна жінка не може задовольнити його потреби, і тому він вважає за краще мати кілька дружин. Акпата висловлює думку, що ідея моногамії була нав'язана суспільству через тлумачення апостола Павла, який стверджував, що кожна людина повинна мати тільки одного чоловіка. Сам Акпата інтерпретує свою полігамію як божественне призначення і направляє критиків до Біблії. Він вказує на те, що пророки Старого Заповіту часто мали кілька дружин, саме на їхній приклад він і орієнтується як пастор.

Багато користувачів соцмереж висловили підтримку Акпаті. Коментатори зазначили, що ідея про єдину дружину — це західна норма, тоді як в африканських країнах полігамія завжди була широко прийнятою практикою.

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