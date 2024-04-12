Город-призрак после разрушительного землетрясения замер во времени на 15 лет (фото)

Разрушенные здания, разбитые автомобили и уничтоженная инфраструктура выглядят так же, как и после того рокового дня.

Related video

Фосса — живописный городок в горном регионе Абруццо на юге Италии. Когда-то он был магнитом для туристов, однако в 2009 году навсегда изменился после разрушительного землетрясения в Аквиле силой 5,9 балла по шкале Рихтера, пишет издание The Sun.

В результате одного из крупнейших стихийных бедствий в Европе погибли около 300 человек, а 6 тысяч остались без крыши над головой. По меньшей мере 70 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, и уже более десяти лет жителям запрещено возвращаться в свои дома.

Важно

"Ничего невозможно сделать": знаменитый курорт превращается в город-призрак (фото)

Сегодня Фосса напоминает город-призрак, застывший во времени. Дороги, мосты и железнодорожные пути, ведущие к населенному пункту, превратились в руины. Разрушенные здания, разбитые автомобили и уничтоженная инфраструктура выглядят так же, как и после того рокового дня. Также здесь нет привычных благ цивилизации — водоснабжения и электричества.

Однако в последние годы чиновники пытаются возродить Фоссу. Заброшенные здания начинают ремонтировать, а улицы и дороги расчищают, чтобы дать городку еще один шанс. Эксперты говорят, что этот путь будет медленным, но у бывших жителей по крайней мере появилась надежда.

В последние годы чиновники пытаются возродить Фосссу Фото: Alamy В последние годы чиновники пытаются возродить Фосссу Фото: Alamy

Зоя Боккабелла, семья которой жила в Фоссе, написала в своем блоге о воспоминаниях из детства, надеясь увидеть город таким, каким он был когда-то: "Оживленный, переполненный ароматами еды, котами, спящими в подъездах, женщинами, которые лущат горох, детьми, играющими в футбол на площади, птичками, щебечущими среди переулков, и церковным колоколом. Это все было прекрасным в славной итальянской сельской жизни", — вспомнила женщина.

Когда-то городок был магнитом для туристов, однако в 2009 году навсегда изменился после разрушительного землетрясения Фото: Alamy Когда-то городок был магнитом для туристов, однако в 2009 году навсегда изменился после разрушительного землетрясения Фото: Alamy

Кстати, стоимость разрушений после землетрясения в Фоссе по оценкам экспертов составила около 16 миллиардов долларов США.

Напомним, ранее Фокус писал о крошечном рукотворном острове Санта-Крус-дель-Ислоте, расположенном в двух часах езды на лодке от побережья Колумбии, который считается самым густонаселенным в мире — там на территории чуть больше гектара живет более 1200 человек. На Санта-Крус-дель-Ислоте нет автомобилей или мотоциклов — люди передвигаются по узким улочкам пешком или на небольших лодках.

Кроме того, приморский курорт Кенви, что в Великобритании, переживает времена упадка после триумфа в прошлом, когда он считался очень популярным туристическим направлением. Сюда съезжались путешественники со всего мира и звезды шоубизнеса — Фредди Меркьюри, Томми Купер и Ширли Бесси.